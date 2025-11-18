à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼´¶Éõ°õá¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¶â»Òà·ã¥·¥Ö¶á±Æá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¿¤Þ¤ó¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°Û¤Ê¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»Òµ®½Ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨ ¤¹¤®¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤¤¾®·¿¸¤¤òÊú¤¨Í¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÌ¥¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¹¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ó¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â»Ò¤Ï2001Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ç¹¥±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¡¢à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¶â»Òá¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³¤¤ËÀø¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£