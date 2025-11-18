TUBE、ハワイ＆横浜スタジアム公演収録の映像作品『40th Summer』を来年1月発売
TUBEが、デビュー40周年イヤーの集大成となる映像作品『40th Summer』を、2026年1月7日にリリースすることが決定した。
同作は、TUBEが“第2の故郷”と呼ぶハワイで開催したアニバーサリーライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』と、ホームグラウンドの神奈川・横浜スタジアムで開催した『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS』（2025年8月23日）を完全収録した豪華3枚組映像作品。ライブ本編に加え、ドキュメンタリーや舞台裏映像なども収められた、ファン必携の永久保存盤となっている。
Disc1には、デビュー記念日である6月1日に行われたハワイ公演を収録。南国の空の下で披露された代表曲や、広瀬香美、地元ハワイのミュージシャンとのコラボレーション、さらに舞台裏やメンバーインタビューなど、多角的に構成された内容となっている。
Disc2には、約3万4千人を動員した横浜スタジアム公演の模様をフル収録。「シーズン・イン・ザ・サン」「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」といった定番曲に加え、40周年コラボアルバム『TUBE×』から、聖飢魔IIとの「No Shark No Surf -夏地獄-」、広瀬との「ロマンス・イン・ザ・サン」、梅田サイファー＆LITTLE from KICK THE CAN CREWとの「AHH SUMMER DAY」も披露。花火、噴水、炎を駆使した演出とともに、夏の記憶を焼き付けるステージが展開された。
Disc3には、今年4月にYouTubeで生配信された特別番組『あー40周年！TUBE夏を待ちきれないので生配信』の模様と、その中で発表された各種イベントの舞台裏を追った特典映像を収録。本邦初公開となる素材も多数含まれた、見応えある構成となっている。
完全生産限定盤（Blu-ray／DVD共通）には、「TUBE40周年記念ビッグハンカチ」が特典として封入される。
記念すべき一年の記録を詰め込んだ『40th Summer』は、TUBEの夏と40年の歩みを祝う決定版となりそうだ。
■TUBE『40th Summer』
発売日：2026年1月7日（水）
【収録内容】
●Disc1：
『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii 〜The Live & Documentary & Interview〜』
（全20曲＋ドキュメンタリー＋インタビュー）
●Disc2：
『TUBE 40th Anniversary Live TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS 2025.8.23 at YOKOHAMA STADIUM 〜The Live〜』
（全23曲）
●Disc3：
『あー40周年！TUBE夏を待ちきれないので生配信』（2025.4.2配信）舞台裏映像付き
