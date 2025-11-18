フリーアナウンサーの三上萌々さんが自身のインスタグラムを更新。気象予報士試験に合格したことを報告しました。



【写真を見る】【 三上萌々 】 気象予報士試験に合格 「働きながらの受験生活は心が折れそうな時も」「周りの温かい応援のおかげで、自分を奮い立たせることができました」





投稿では「この度、気象予報士試験に合格することができました！」と喜びを表現。青いシャツを着用し、金色の縁取りがある気象予報士の登録通知書を両手で掲げた写真を公開しています。







三上さんは、仕事と並行しての受験について「働きながらの受験生活は心が折れそうな時もありましたが、周りの温かい応援のおかげで、絶対やってみせる！と自分を奮い立たせることができました」とコメント。





続けて「アナウンサーになってもうすぐ5年。自分は何のために会社を辞めてアナウンサーの道へ進んだのかを見つめ直したときに浮かんできたのは、『人の役に立ちたい』という思いでした」「災害報道がきっかけでアナウンサーを志し、能登半島地震や大雨災害など、多くの災害に放送で直面してきました」と記しました。







そして「サッカー×気候変動のお仕事をしながら自分に何ができるだろう…？と模索する中で、『気象のことをもっと勉強して、自分も誰かの役に立てる存在になりたい』と思うようになったのが受験のきっかけです」と受験理由について明かしています。







今後については「学んだことを今後どう活かしていくか、ゆっくり考えていきたいと思います」としつつ、「アナウンサーとしても、気象予報士としても精進してまいりますので、引き続きよろしくお願いします」と決意を表明しています。







この投稿に、「お見事！！！おめでとうございます！！！」「気象予報士の試験はめちゃくちゃ難しいみたいですけど､素晴らしいです」「働きながらの勉強は大変だったと思いますが、これで一息つけますね」「お天気キャスターデビュー！をお待ちしております」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】