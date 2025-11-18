高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり日中関係の緊張が高まるなか、両国の局長級協議がさきほど終了しました。中国側は改めて答弁の撤回を求めたということです。

【写真を見る】日中局長級協議終了 中国側は「もちろん不満。雰囲気は厳しかった」 改めて抗議・答弁の撤回を要求も 高市総理の台湾有事に関する答弁めぐり

記者

「金井局長が出てきました。会談が終了したものとみられます」

北京を訪問している外務省の金井正彰アジア大洋州局長はきょう、中国外務省で劉勁松アジア局長と会談を行いました。

記者

「どのような話をされたんでしょうか？」

金井局長は、“高市総理の答弁はこれまでの日本政府の立場を変えるものではない”と説明し、事態の沈静化を図ったものとみられます。

一方、中国外務省の劉頸松アジア局長は、今回の会談について「もちろん不満だ。雰囲気は厳しかった」と話しました。

中国外務省の毛寧報道官はさきほど、会談の内容について「高市総理の誤った発言について改めて日本側に厳正な抗議するとともに、撤回するよう求めた」ことを明らかにしました。