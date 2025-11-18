元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が、自身の引退試合で因縁の相手にリベンジを誓った。

武尊はＯＮＥ１７３（１６日、東京・有明アリーナ）で、デニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に２ラウンド（Ｒ）ＴＫＯ勝利。そして試合後に、３月に１ＲＫＯ負けを喫したロッタン・ジットムアンノン（タイ）との再戦を最後に、現役を引退することを表明した。

武尊は１８日、都内で会見に臨み「今回の試合で負けていたら、もう（現役を）終わりにするつもりだったので。勝ったのでファンの人にも、これがラストだと思って見てもらえる試合ができる」と納得の表情を見せた。

その上で「次は全部出し切って、体が壊れてでも勝てばいいと思っている。それぐらいの気持ちで、過去最高で過去最強の体を作って、最後の試合を必ず勝って終わりたい」と拳を握った。

１６日の大会後の会見でチャトリ・シットヨートンＣＥＯは、４月２９日に有明アリーナで開催予定の「ＯＮＥ１７５」で、２人の試合を実現させたい意向を示していた。

この日、武尊はピューリック戦の１Ｒに右ストレートで２度目のダウンを奪った際に、右手親指を負傷したことを明かした。「（骨に）ヒビが入っちゃって。結構痛くて、２Ｒは我慢して殴りましたけど。試合中は自分の体を壊してでも、倒す気持ちでやっているので」と説明し「結構すぐ治りそうなので、次の試合は全然大丈夫」と強調した。