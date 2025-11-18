１８日の東京株式市場は主力株中心に広範囲に売りが広がり、日経平均株価は３％を超える急落となった。フシ目の５万円大台を大きく割り込んだ。



大引けの日経平均株価は前営業日比１６２０円９３銭安の４万８７０２円９８銭と大幅安で３日続落。プライム市場の売買高概算は２４億３３５６万株、売買代金概算は６兆４６２７億円。値上がり銘柄数は１９８、値下がり銘柄数は１３８３、変わらずは３２銘柄だった。



きょうの東京市場はリスク回避の売り圧力が急速に強まり５万円台を割り込んだだけでなく、一気に４万９０００円台も下回った。前日の米国株市場では１２月のＦＯＭＣでの利下げ観測が後退していることなどを背景にＮＹダウやナスダック総合株価指数が揃って下落しており、この流れが東京市場にも波及した。外国為替市場では１ドル＝１５５円台まで円が売られたが、長期金利が上昇するなか、円安を好感する動きもみられず日経平均は後場に入り下げ足を一段と強めた。ビットコイン価格の急落なども投資マインドを冷やし、日経平均は１６００円を超える下げとなった。半導体関連株が大きく売られたほか、前日に続きインバウンド関連株への売り圧力も目立った。業種別では３３業種すべてが下落、個別株も値下がり銘柄がプライム市場全体の８６％を占めるなど全面安に近い商状だった。



個別では、前日に続き断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅安となり、ソフトバンクグループ＜9984＞、フジクラ＜5803＞も大きく値を下げた。レーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞などの下げも目立つ。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクが売られ、三井海洋開発＜6269＞、日立製作所＜6501＞なども大幅に水準を切り下げた。ＪＸ金属＜5016＞が値下がり率トップに売り込まれたほか、オルガノ＜6368＞も急落した。



半面、ここ大きく売り込まれていたサンリオ＜8136＞がプラス圏で着地、ファーストリテイリング＜9983＞も底堅さを発揮した。オリエンタルランド＜4661＞、ＪＲ東日本＜9020＞なども小じっかり。ラックランド＜9612＞が急騰、Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ＜6533＞は連日のストップ高。ニチコン＜6996＞、ギフティ＜4449＞なども値を飛ばした。第一稀元素化学工業＜4082＞も物色人気。



