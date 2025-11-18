NHK¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§ÆÄÂ¥¤Ë¤è¤ëÌ±»ö¼êÂ³¤¤ò¶¯²½¡Ö¤µ¤é¤ËÌ¤¼ýÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡×
¡¡NHK¤¬18Æü¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î¸øÊ¿ÉéÃ´¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÙÊ§ÆÄÂ¥¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ë¡Ö¼õ¿®ÎÁÆÃÊÌÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òËÜÉô¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅù¤òÀßÃÖ¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼õ¿®ÎÁ¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤¼ý¤ÎÀ¤ÂÓ¤ä»ö¶È½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÙÊ§ÆÄÂ¥¤Ë¤è¤ëÌ±»ö¼êÂ³¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNHK¼õ¿®ÎÁ¡¢»ÙÊ§ÆÄÂ¥¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê±Ä¶È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¡Ö¼õ¿®ÎÁÆÃÊÌÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢ÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¤ä±Ä¶È¿¦°÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÌ±»ö¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°èÊüÁ÷¶É¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÙÊ§ÆÄÂ¥¤Ë¤è¤ëÌ±»ö¼êÂ³¤¤ò¶¯²½¤·¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ò¸øÊ¿¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤à¡£NHK¤Ï»ÙÊ§ÆÄÂ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯ÅÙ¤Ï²¼È¾´ü¤À¤±¤ÇºòÇ¯ÅÙ1Ç¯´Ö¤Î10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯ÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿½Î©¤Æ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì±»ö¼êÂ³¤¤Ï¡ÖÀ¿¿´À¿°Õ¡¢ÃúÇ«¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¼õ¿®ÎÁÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤áºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Î¤â¤È¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î¸øÊ¿ÉéÃ´¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHK¤ÏÆ±È¯É½¤ÇÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤äË¤«¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÈÖÁÈ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò´ðËÜÅª¤ÊÌò³ä¤È¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤ë¼õ¿®ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ë¡¤Ç·ÀÌóÄù·ë¤ÎµÁÌ³¤¬¡¢¼õ¿®µ¬Ìó¤Ç¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§µÁÌ³¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡ÊÌ¤¼ý¡Ë¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç100Ëü·ïÁý¤¨¡¢2019Ç¯ÅÙ¤ÎÌó2.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯ÅÙËö¤Î»ÙÊ§Î¨¤Ï 78¡ó¤È5Ç¯Á°¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê±Ä¶È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤äÊüÁ÷¤Ç¤Î¹ðÃÎ¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¤µ¤é¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÌ¤¼ý¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î¸øÊ¿ÉéÃ´¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤¼ýÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
