西川町の菅野大志町長によるパワーハラスメント疑惑をめぐり、町議会の調査特別委員会いわゆる百条委員会の委員が、被害を訴えている元町議への町長の接触を取り次いだとして、委員会から辞任を求められました。



西川町議会の百条委員会で辞任を求められたのは飯野幹夫町議です。委員会によりますと、飯野町議は菅野町長からの依頼を受け、11月9日、町長のパワハラ被害を訴えている元町議の自宅を町長とともに訪れたということです。

菅野町長はおととし（2023年）、議会中に目を閉じていた元町議を撮影し、その写真を同意がないまま交流サイトに掲載しました。元町議はこのことで名誉を傷つけられ体調を崩したと訴えています。10月30日の百条委員会の証人尋問で、菅野町長は「元町議に謝罪する意思はある」と述べていました。

17日に非公開で開催された百条委員会では、飯野町議から「軽率な行動だった」として委員の辞任の申し出があり、委員会は「不適切な行為だった」として飯野町議に辞任を求めました。委員会は今後、町議会議長から辞任の承認を得る予定です。



西川町議会百条委員会・佐藤耕二 委員長「委員としてきちんと中立の態度を取らなければいけないときに非常に大きな問題だと委員会として捉えている」



一方、菅野町長は「百条委員会の調査中なので、取材には応じられない」とコメントしています。

