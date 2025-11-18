メインシナリオ・・・自律反発場面、0.65台回復に注目。9月下旬以降、0.64台半ば～0.66台前半のレンジ相場が続いている。現値はレンジの下限付近に位置しており、目先、自律反発の可能性がある。反発となれば、0.65台回復が最初の関門。0.65台に乗せると、一目均衡表の雲の下限がある0.6553や13日の高値0.6580、さらには節目の0.6600が意識される。0.66台に浮上すれば、9月30日・10月1日の高値0.6629がターゲットになる。



サブシナリオ・・・売りが優勢となれば、10月14日の安値0.6440がポイントになる。安値更新となれば、8月21・22日の安値がある0.6415や節目の0.6400を目指すとみる。0.63台に沈むようなら、5月12日の安値0.6357や節目の0.6300が意識される。



MINKABU PRESS

外部サイト