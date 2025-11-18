バターの常識が覆った！　自家製「生バター」のとろける幸せ「FONDAN（フォンダン）」の新感覚スイーツ誕生

今まで食べた生バタースイーツは本物ではなかった……!! 東京発お菓子の新ブランド専門店「FONDAN（フォンダン）」の新スイーツを食べて衝撃が走った。こだわりすぎの自家製生バターが最大の魅力。お口の中でトロ〜リとろけるような食感と、濃厚なコクの余韻が広がる新感覚のスイーツ。2025年11月19日から販売開始！

丁寧に作り上げた自家製生バターが「命」の新スイーツ

炊き上げたキャラメルの余熱で、自家製の生バター（写真左）をそっと溶かし込む独自の製法も美味しさの秘密！

メイン画像からも、お菓子専門店「FONDAN」の自家製生バターのとろけ具合がわかるが、11月19日(水)から大丸東京店の1階ショップで販売される2種類のスイーツは、自社で丁寧に作り上げた自家製生バターが「命」といっていい商品！

放牧牛の搾りたてミルクを素材として使い、最低限の熱処理とノンホモジナイズ製法で仕立てた味わいは、まるで生乳の香りとコクを閉じ込めたような贅沢さ。

ひと口で、バターのやわらかな甘みと深い余韻がふわりと広がってくる！ この独自の「生バター」で、ほかにはない長く豊かなコクの余韻が楽しめる。冒頭、「今まで食べた生バタースイーツはホンモノではなかった」と筆者が感じたのは、コレだったんですね！

カリッとした食感のあとにふわりと溶ける「フォンダンサンド」

「フォンダンサンド」は、芳醇な生バターが生きているラングドシャクッキーのかりっとした食感と、生キャラメルのとろける口どけ…。最高です!!

「FONDAN」独自の自家製生バターの贅沢な魅力を味わえるのが、2つの看板スイーツ。紹介しましょう。

【FONDANSAND】（フォンダンサンド）

自家製生バターを仕上げに溶かした、とろける生バターキャラメルを、繊細に焼き上げたサクサクのラングドシャでサンド。口に入れた瞬間、ラングドシャのカリッとした食感のあとに、香ばしさとキャラメルの濃厚な甘みが重なり合い、ふわっと溶けて消えていく……。

カリッとした食感と、生バターが溶け込む生キャラメルの深く心地よいコクを味わえる

コク深くなめらかに口どける新食感は、まさに「未開の境地」を切り開いている感覚!! 感動しますよ、これは！

価格：5個入 1350円／10個入2646円

自家製生バターによる とろける新体験「フォンダンガレット」

「フォンダンガレット」は生乳のやわらかさを引き出した自家製生バターを溶かし込んだフォンダンを、とろりとかけた一品

【FONDANGALETTE】（フォンダンガレット）

ざくっ、ほろっと香ばしいガレットに、自家製生バターを溶かし込んだフォンダンをとろりとかけた一品。噛むたびにバターの香りが立ちのぼり、ガレットの風味豊かで贅沢な味わいのあとに、フォンダンの心地よいコクとバターのやわらかな香りが広がる。おいしさで心躍りそう！

自家製の生バターを仕上げにそっとのせる独自の製法

香ばしく焼き上げたガレット。バターの豊かな香りと、ざくっ、ほろっとした食感を楽しめる

ザクザク生地となめらかな口どけが重なる、まさに「とろける新体験」。食べるたびに頬がゆるむような幸せを感じられますよ、ホントに！

価格：4個入1458円

北海道を拠点に「SNOWS」や「CHEESE WONDER」などのスイーツブランドを手掛けてきた株式会社COCの、東京発の新ブランド「FONDAN」。それだけに、自家製生バターと贅沢な味へのこだわりは相当なもの。

余韻広がるコクとやわらかさと、繊細な風味。「FONDAN」スイーツ、自分へのご褒美にもいいかも!!

文／馬場武治

【画像】バターの常識が覆った新感覚スイーツがこれだ（8枚）