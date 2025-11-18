ベンゼマが同胞ムバッペにアドバイス「彼が期待されていることは…」自身の去就にも言及「あと2年は続ける」
レアル・マドリーのフランス代表FWキリアン・ムバッペに対し、アルイテハドの元同代表FWカリム・ベンゼマがアドバイスを送った。アメリカ『ESPN』が伝えている。
ムバッペは昨年夏にレアルへ加入し、公式戦で44ゴールを記録。ラ・リーガの得点王に輝いた。今季も公式戦16試合18ゴールと活躍を続けている。
2009年から2023年までレアルで活躍したベンゼマは、スペイン『アス』のインタビューでムバッペのプレーを評価しつつ、重要な試合での決定力向上を求めた。
「彼は以前よりもずっと良くなっているし、ゴールを決めることは彼にとって目新しいことではない。パリSGでもやっていたし、レアル・マドリーでも、これからもっと多くのゴールを決めることになる」
「レアル・マドリーが彼を必要としているあの瞬間に、もっと集中する必要がある。彼にはそれをやるために必要なものが全てそろっている」
「ムバッペがボールに触れない試合もあるだろう。だが、キリアンに期待されているのは、チャンスが巡ってきた時にそれを決め切ることだ。それがレアル・マドリーというクラブだ」
「レアル・マドリーは彼を大いに必要としているし、アトレティコ・マドリー戦やリバプール戦のように、彼がゴールを決めなければならない試合がある。相手が自陣に構えるようなチームとの対戦では特にそうで、彼が攻め上がり、その状況を打開しなければならない」
また、37歳のベンゼマは自身の去就についても言及。アルイテハドとの契約が2026年6月に満了を迎える中、「残るか出ていくかは、まだ何も言うことができない」と語りつつ、「あと2年はサッカーを続ける自分を思い描いている。フィジカルの状態は良いし、ハードワークもしている」と現役続行に意欲を示した。
