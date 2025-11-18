女優の北川景子が、11月6日、自身のXを更新。仲よし女優と話題作を鑑賞したことを報告し、ファンから歓びの声があがっている。

北川は《映画『爆弾』拝見しました。没入感が凄く1秒も目を離すことができない心理戦の連続。“九つの尻尾”ゲームで炙り出される“ココロノカタチ”を見る時、戦慄します。善と悪とは。人間の欲と業とか。凄いものを浴びました。》とポストし、映画を絶賛した。そして、一緒に鑑賞した女優の南沙良とともにチケットを手に微笑むツーショットも公開している。

10月31日から公開中の映画『爆弾』（永井聡監督）について、芸能ライターがこう言う。

「本作は、『このミステリーがすごい！2023年版』で1位を獲得した、呉勝浩氏の同名小説の実写化です。

佐藤二朗さん扮する、『都内に仕掛けられた爆弾が、秋葉原で爆破したあと、1時間おきに3回爆発する』と予告する謎の “霊感” 中年男に、山田裕貴さん演じる刑事が爆弾の置き場所を聞き出そうとしますが、男は『謎解き問題』をつぶやいて警察を翻弄するというものです。

このやりとりの緊迫感が評判になっていて、とりわけ取調室での佐藤二朗さんの演技が『鳥肌が立つ』と評され、映画ファンを唸らせています」

また、北川の投稿に対し、主演の山田裕貴は《ありがとうございます》と返信をポストし、感謝を伝えたことも話題になっている。

「南さんは、2023年1月から放送され、北川さんが “月9” 初主演となった法科大学院を舞台にしたドラマ『女神（テミス）の教室〜リーガル青春白書』（フジテレビ系）で学生役を演じ、共演しています。ちなみに、北川さんに返信した山田さんもメインキャストとして教員役で共演しています。

北川さんは南さんと仲よしのようで、2025年8月4日にも自身のXに《映画『ババンババンバンバンパイア』を南沙良ちゃんと観てきました！》などと投稿しています。南さんも自身のInstagramで2回とも同様の報告をアップしていますね。

年齢的には年の離れた姉妹くらいでしょうが、気心の知れた間柄のようです」

北川のXには

《いつもホントめっちゃ仲良しですね！これからも沙良ちゃんをいっぱい可愛がってください笑》

《素敵なツーショットありがとうございます さらちゃんと見たのですね！！》

と北川と南の仲のよさに感心する声が寄せられている。北川と南の “仲よしコンビ” の今後の動向に注目が集まりそうだ。