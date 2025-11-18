¥Õ¥£¥ë£Ã¤¬£²£µÇ¯£±£±·î´üÍø±×Í½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー<3267.T>¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£±·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£µ²¯£·£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³£µ¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£³²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£³²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£´¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£µ±ß¤«¤é£²£°±ß¡ÊÁ°´ü£±£°±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âè£²»ÍÈ¾´üµÚ¤ÓÂè£³»ÍÈ¾´ü¤Ë¿·µ¬ÀÁÉé¼õÃí¤¬·×²è¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¾å¹â¤Ï£±£°£°²¯±ß¤«¤é£¸£²²¯±ß¡ÊÆ±£±£´¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯°Æ·ï¤ÎÈÎÇä³Û¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇä¾åÁíÍø±×Î¨¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬³ÆÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛÅö¤Ï£²£µÇ¯¤ËÁÏÎ©£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é£µ±ß¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
