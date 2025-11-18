フェスティブアフタヌーンティー

「フォーシーズンズホテル東京大手町」の「THE LOUNGE（ざ らうんじ）」では、クリスマス感あふれる「フェスティブアフタヌーンティー」を実施中。ホリデーの華やぎに満ちたアフタヌーンティーです。

雪だるまをモチーフにした真っ白なアップルタタンをはじめ、ヨーロッパで愛されるクリスマス名物・ジンジャーブレット型のガトーやパネトーネなど、心躍るクリスマススイーツが並びます。また、フランスのクリスマスのごちそうとして欠かせないトリュフやキャビアを取り入れたセイボリーや、ツリー型のかわいらしいチキンとマッシュポテトのショーフロアなど、ホリデーシーズンの喜びに満ちた繊細な品々のラインナップです。

11月末より「フォーシーズンズホテル東京大手町」は、館内をクリスマスのきらめきで彩ります。この季節ならではの祝祭の喜びと、心弾む高揚感に満ちた特別なひとときを「THE LOUNGE」にて楽しんでみて。

アップルタタン、青リンゴのムース、クレームブリュレシナモン

雪だるま型のアップルタタン

雪だるまの下部は、キャラメリゼしたリンゴを包み込むように青リンゴのムースで繊細に仕上げられており、上部はシナモンとスターアニスの香り豊かなクリームを重ねています。雪が舞い降りる情景を上質なホワイトチョコレートのパウダーで幻想的に表現した、冬ならではの極上のデザートです。

ガトージンジャーブレッド

ホテルパティシエによるジンジャーブレット

シナモン、カルダモン、ジンジャー、クローブなどのスパイスを贅沢に香らせた、格別なジンジャーブレッド型ガトー。まったりとしたシナモンムースとしっとりフィナンシェの舌ざわりに、アーモンドのクリスティアンが上品な食感のアクセント！ そのかわいらしい見た目からは想像できないほど洗練された味わいが、クリスマスに至高のひとときをお届けしてくれそうです！



チキンとマッシュポテトのショーフロア ブレッドサブレとパセリジュレ

エレガントなフォルムのショーフロア

クラシックなフランス料理のショーフロアをクリスマスツリーに見立てて仕上げられています。しっとりと柔らかなチキンとクリーミーなマッシュポテトが織りなす、温かみあふれる味わいのなかから、バターの香りがふんわりと広がります。そこに香ばしいブレッドサブレのサクサクとした食感が加わり、見た目にも味わいにも心躍る一品に！



ポークハムとコンテチーズのサンドイッチ

クリスマスカラーで華やかに

深紅にきらめくフランス産グリオット（サワーチェリー）ピューレの上に、コンテチーズの“雪”をふんわりと重ねた、クリスマスオーナメントを思わせる華やかなサンドイッチです。親しみやすいポークハムのうまみ、根セロリと赤キャベツのシャキッとした食感の三位一体の奥深い風味が広がります。



フェスティブアフタヌーンティー内容

＜スイーツ5種＞

・アップルタタン、青リンゴのムース、クレームブリュレシナモン

・パネトーネタルト

・バニラムース、イチジクのコンフィチュール

・栗とカシスのムース

・ガトージンジャーブレッド

＜セイボリー5種＞

・ポークハムとコンテチーズのサンドイッチ グリオットピューレ紫キャベツとセロリラブのレムラード

・カリフラワーのババロアと柚子マーマレード ラディッシュマリネ 花穂紫蘇

・フロマージュブランと人参のヴェリーヌ キャビアとロブスター ビーツコンソメジュレ

・チキンとマッシュポテトのショーフロア ブレッドサブレとパセリジュレ

・トリュフミートパイ ペリグーソース



＜スコーン2種＞

・プレーンスコーン

・ドライフルーツとナッツのパウンドケーキ

・マドレーヌ

＜お飲み物＞

日本茶2種/紅茶4種/ハーブティー4種/コーヒー6種/季節のモクテル2種



フェスティブ限定の特別ドリンク ホットチョコレート

フェスティブ限定の特別ドリンク 「ホットチョコレート」2500円

さらに、クリスマス気分を盛り上げてくれるホットチョコレートも期間限定で提供されます。とろけるように広がる濃厚なカカオの香りと、雪のようにふわりと溶けるマシュマロ、心まで温まる季節のスイーツドリンクを堪能してみて。■フェスティブアフタヌーンティー住所：東京都千代田区大手町1-2-1場所：フォーシーズンホテル東京大手町39F THE LOUNGETEL：03-6810-0655期間：2025年11月17日（月）〜2026年1月6日（火）時間 (4部制)： 平日 11〜13時/ 13時30分〜15時30分/ 16〜18時/ 18時30分〜料金：平日 8300円〜/スパークリングワイン1杯付き 9300円〜週末・祝日 1万300円 〜/シャンパン1杯付き 1万2300円※週末・祝日は厳選プレミアム日本茶とのペアリング付き※お飲み物のLOは 終了時間30分前■ホットチョコレート期間：2025年11月17日(月）〜2026年1月6日（火）料金：2500円提供場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGEクリスマスから新年に向けて、1年で一番きらめくシーズンに、冬の味覚たっぷりのアフタヌーンティーやホットチョコレートで、心に残るステキな時間を過ごしてみませんか。

▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

Text：鳥羽美咲



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

