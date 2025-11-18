イ・ジェフン『復讐代行人3〜模範タクシー〜』、Leminoで韓国と同日配信決定 福岡ロケ敢行で竹中直人、笠松将らも特別出演＜キャスト・あらすじ＞
韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が21日より、Leminoにて韓国と同日・日本独占配信されることが決定した（全16話）。また、本作の特設ページがオープンした。
【写真】キャストは変わらず…イ・ジェフンが登場
『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、“模範タクシー”に乗る秘密のプロフェッショナル集団が弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントで、2021年に放送されたシーズン1は大人気を博し同年のSBS演技大賞各賞を受賞、23年チームが再結成されたシーズン2では同年ミニシリーズ最高視聴率１位を記録、本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容となっている。
物語の舞台は韓国のみでなく日本に拡大。一般公募でエキストラを募集し、今年5月に福岡県糸島市などで撮影を行ったことも話題となった。さらに、俳優の竹中直人、笠松将などの日本人キャストも特別出演している。
模範タクシーの始まりから終わりまで、社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となるシーズン3では、“復讐の終着点”が見どころとなっている。
Leminoでは、シーズン1とシーズン2も配信中。
■『復讐代行人3〜模範タクシー〜』作品概要
11月21日（金）午後11時20分より独占配信
毎週金曜・土曜 最新話更新予定
■スタッフ
脚本：オ・サンホ 『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ
演出：カン・ボスン『浪漫ドクター キム・サブ３』
■キャスト
イ・ジェフン：『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ、『交渉の技術』『シグナル』
キム・ウィソン：『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ、『ミスター・サンシャイン』
ピョ・イェジン：『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ、『キム秘書はいったい、なぜ？』
竹中直人：『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』『ウォーターボーイズ』『Shall we ダンス？』
笠松将：『フェイクマミー』『リング・ワンダリング』『花と雨』
■あらすじ
日本の港で行われる人身売買のオークション。その様子を遠巻きに見ていたタクシー運転手のキム・ドギ（イ・ジェフン）は静かに車を降り、模範タクシーの仲間たちと共に敵に向かっていく。ドギたちの復讐代行が再び始まる。
【写真】キャストは変わらず…イ・ジェフンが登場
『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、“模範タクシー”に乗る秘密のプロフェッショナル集団が弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントで、2021年に放送されたシーズン1は大人気を博し同年のSBS演技大賞各賞を受賞、23年チームが再結成されたシーズン2では同年ミニシリーズ最高視聴率１位を記録、本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容となっている。
模範タクシーの始まりから終わりまで、社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となるシーズン3では、“復讐の終着点”が見どころとなっている。
Leminoでは、シーズン1とシーズン2も配信中。
■『復讐代行人3〜模範タクシー〜』作品概要
11月21日（金）午後11時20分より独占配信
毎週金曜・土曜 最新話更新予定
■スタッフ
脚本：オ・サンホ 『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ
演出：カン・ボスン『浪漫ドクター キム・サブ３』
■キャスト
イ・ジェフン：『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ、『交渉の技術』『シグナル』
キム・ウィソン：『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ、『ミスター・サンシャイン』
ピョ・イェジン：『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ、『キム秘書はいったい、なぜ？』
竹中直人：『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』『ウォーターボーイズ』『Shall we ダンス？』
笠松将：『フェイクマミー』『リング・ワンダリング』『花と雨』
■あらすじ
日本の港で行われる人身売買のオークション。その様子を遠巻きに見ていたタクシー運転手のキム・ドギ（イ・ジェフン）は静かに車を降り、模範タクシーの仲間たちと共に敵に向かっていく。ドギたちの復讐代行が再び始まる。