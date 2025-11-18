TUBE、ハワイ＆横浜スタジアムでのアニバーサリーライブを完全収録した映像作品発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TUBEが、デビュー40周年イヤーの集大成となる映像作品『40th Summer』を2026年1月7日にリリースすることが決定した。

■TUBE40周年イヤーの集大成となる豪華3枚組

本作は、TUBEが“第2の故郷”ハワイで20年ぶりに開催したアニバーサリーライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』と、ホームグラウンドの横浜スタジアムで開催した恒例の大イベント『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE ×40SUMMERS』（2025年8月23日開催）の模様を完全収録した豪華3枚組の映像作品。

Disc1には、デビュー記念日である6月1日に行われたハワイ公演をライブ本編全曲からドキュメンタリー、インタビューまでたっぷり収録。南国の空の下で繰り広げられた名曲の数々に加え、地元ハワイのミュージシャンや広瀬香美とのコラボレーションも披露されたステージは、まさに真夏の祝祭と呼べる内容だ。

Disc2には、8月23日に3万4,000人を動員した横浜スタジアム公演を完全収録。TUBEの代表曲「シーズン・イン・ザ・サン」「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」などの定番に加え、聖飢魔IIとの「No Shark No Surf -夏地獄-」、広瀬香美との「ロマンス・イン・ザ・サン」、梅田サイファー、LITTLE from KICK THE CAN CREWとの「AHH SUMMER DAY」といった40周年コラボアルバム『TUBE×』からの楽曲も堂々披露。花火、噴水、炎が交錯する圧巻の演出も見どころとなっている。

Disc3には、2025年4月にYouTubeにて生配信された特別番組『あー40周年！TUBE夏を待ちきれないので生配信』の模様を元に、そこで発表されたそれぞれの40周年のイベントの舞台裏を追った特典映像を収録。本邦初公開の映像も数多く使用された貴重かつエンタメ感溢れる映像が楽しめる。

完全生産限定盤（BD／DVD共通）には、特典として「TUBE40周年記念ビッグハンカチ」が付属。記念すべき一年を締め括るにふさわしい、豪華永久保存盤となっている。

■リリース情報

2026.01.07 ON SALE

Blu-ray＆DVD『40th Summer』

