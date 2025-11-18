　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56464.36　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55827.97　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54043.53　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52947.20　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52672.75　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
52191.57　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
51301.96　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50431.92　　6日移動平均線
50087.34　　均衡表転換線(日足)
50066.43　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
49931.17　　25日移動平均線
49590.46　　均衡表基準線(日足)

48702.98　　★日経平均株価18日終値

48560.39　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48497.26　　均衡表転換線(週足)
47918.79　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
47189.60　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47185.65　　13週移動平均線
45853.75　　均衡表雲上限(日足)
45818.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
45812.38　　75日移動平均線
44901.94　　均衡表基準線(週足)
44304.88　　ボリンジャー:-1σ(13週)
44223.80　　均衡表雲下限(日足)
43646.00　　26週移動平均線
41424.10　　ボリンジャー:-2σ(13週)
40786.01　　200日移動平均線
39373.21　　ボリンジャー:-1σ(26週)
38543.33　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
35100.43　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30827.64　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　29.30(前日49.77)
ST.Slow(9日)　　43.51(前日52.35)

ST.Fast(13週)　 73.60(前日78.60)
ST.Slow(13週)　 83.70(前日85.36)

［2025年11月18日］

株探ニュース