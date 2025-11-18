

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56464.36 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55827.97 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54043.53 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52947.20 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52672.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)

52191.57 ボリンジャー:＋2σ(26週)

51301.96 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50431.92 6日移動平均線

50087.34 均衡表転換線(日足)

50066.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)

49931.17 25日移動平均線

49590.46 均衡表基準線(日足)



48702.98 ★日経平均株価18日終値



48560.39 ボリンジャー:-1σ(25日)

48497.26 均衡表転換線(週足)

47918.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)

47189.60 ボリンジャー:-2σ(25日)

47185.65 13週移動平均線

45853.75 均衡表雲上限(日足)

45818.82 ボリンジャー:-3σ(25日)

45812.38 75日移動平均線

44901.94 均衡表基準線(週足)

44304.88 ボリンジャー:-1σ(13週)

44223.80 均衡表雲下限(日足)

43646.00 26週移動平均線

41424.10 ボリンジャー:-2σ(13週)

40786.01 200日移動平均線

39373.21 ボリンジャー:-1σ(26週)

38543.33 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

35100.43 ボリンジャー:-2σ(26週)

30827.64 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 29.30(前日49.77)

ST.Slow(9日) 43.51(前日52.35)



ST.Fast(13週) 73.60(前日78.60)

ST.Slow(13週) 83.70(前日85.36)



［2025年11月18日］



株探ニュース

