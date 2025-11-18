【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
56464.36 ボリンジャー:＋3σ(26週)
55827.97 ボリンジャー:＋3σ(13週)
54043.53 ボリンジャー:＋3σ(25日)
52947.20 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52672.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)
52191.57 ボリンジャー:＋2σ(26週)
51301.96 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50431.92 6日移動平均線
50087.34 均衡表転換線(日足)
50066.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)
49931.17 25日移動平均線
49590.46 均衡表基準線(日足)
48702.98 ★日経平均株価18日終値
48560.39 ボリンジャー:-1σ(25日)
48497.26 均衡表転換線(週足)
47918.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)
47189.60 ボリンジャー:-2σ(25日)
47185.65 13週移動平均線
45853.75 均衡表雲上限(日足)
45818.82 ボリンジャー:-3σ(25日)
45812.38 75日移動平均線
44901.94 均衡表基準線(週足)
44304.88 ボリンジャー:-1σ(13週)
44223.80 均衡表雲下限(日足)
43646.00 26週移動平均線
41424.10 ボリンジャー:-2σ(13週)
40786.01 200日移動平均線
39373.21 ボリンジャー:-1σ(26週)
38543.33 ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
35119.44 均衡表雲上限(週足)
35100.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
30827.64 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 29.30(前日49.77)
ST.Slow(9日) 43.51(前日52.35)
ST.Fast(13週) 73.60(前日78.60)
ST.Slow(13週) 83.70(前日85.36)
［2025年11月18日］
株探ニュース