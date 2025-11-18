元K―1世界王者で、タレントの魔裟斗（46）が自身のYouTube「魔裟斗チャンネル」を更新。引退を表明した武尊（34＝team VASILEUS）の最終戦でストーリーのキレイな完結を期待した。

16日に東京・有明アリーナで開催された「ONE 173」で、武尊はデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）をTKOで下した直後、次戦での現役引退を表明した。

会場で聞いた魔裟斗は「まさかの、ね。まったく想像してなかった」と驚いた様子だった。

それでも「年齢的には34だし、これまで激闘もやってきたからね」と“後輩”の決断を受け入れた。

最後の相手に前戦で敗れたロッタン・ジットムアンノンが濃厚で、来年4月29日に行われる日本大会「ONE175」が決定的だ。

魔裟斗は「確かに最高の引退試合になるよね。引き際としてこのタイミングしかない。今日（ピューリックに）勝って、最後、リベンジマッチ。格闘技はストーリーが大事だからね」と、舞台は整いつつあると説明した。

ただ、筋書きはない。

魔裟斗は「勝って引退が一番キレイなストーリー」と武尊にエールを送った。