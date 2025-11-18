　11月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3084銘柄。東証終値比で上昇は1802銘柄、下落は1205銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は460円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7327>　第四北越ＦＧ　　　 1861　 +397（ +27.1%）
2位 <3174>　ハピネス＆Ｄ　　　642.1　+48.1（　+8.1%）
3位 <3267>　フィルＣ　　　　　　945　　+34（　+3.7%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 20.7　 +0.7（　+3.5%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
6位 <1571>　日経インバ　　　　444.9　+12.9（　+3.0%）
7位 <421A>　ムービン　　　　 3619.5　+89.5（　+2.5%）
8位 <1366>　ｉＦ日経Ｗベ　　　160.9　 +3.9（　+2.5%）
9位 <7075>　ＱＬＳＨＤ　　　　751.8　+16.8（　+2.3%）
10位 <2164>　地域新聞社　　　　　269　　 +6（　+2.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8963>　ＩＮＶ　　　　　　58400　-7100（ -10.8%）
2位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 31.5　 -1.5（　-4.5%）
3位 <6871>　日本マイクロ　　　 6003　 -277（　-4.4%）
4位 <338A>　ゼンムテック　　　 6061　 -239（　-3.8%）
5位 <7940>　ウェーブＨＤ　　　 1181　　-44（　-3.6%）
6位 <7614>　オーエムツー　　 1965.1　-69.9（　-3.4%）
7位 <3787>　テクノマセマ　　　　710　　-22（　-3.0%）
8位 <269A>　Ｓａｐｅｅｔ　　 2215.2　-62.8（　-2.8%）
9位 <9376>　ユーラシア　　　　791.1　-21.9（　-2.7%）
10位 <3997>　Ｔワークス　　　　355.6　 -9.4（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9104>　商船三井　　　　 4431.5　+75.5（　+1.7%）
2位 <8766>　東京海上　　　　　 5849　　+49（　+0.8%）
3位 <5802>　住友電　　　　　 5987.9　+46.9（　+0.8%）
4位 <6302>　住友重　　　　　 4048.1　+28.1（　+0.7%）
5位 <6103>　オークマ　　　　　 3372　　+22（　+0.7%）
6位 <7735>　スクリン　　　　12609.5　+79.5（　+0.6%）
7位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1290.1　 +7.6（　+0.6%）
8位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4005.1　+23.1（　+0.6%）
9位 <7733>　オリンパス　　　 2036.1　+11.6（　+0.6%）
10位 <4004>　レゾナック　　　　 5768　　+32（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 2090　-39.0（　-1.8%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　19130　 -295（　-1.5%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　11990　 -150（　-1.2%）
4位 <2432>　ディーエヌエ　　 2422.5　-30.0（　-1.2%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　18601　 -219（　-1.2%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　19040　 -220（　-1.1%）
7位 <4751>　サイバー　　　　　 1355　-14.5（　-1.1%）
8位 <8001>　伊藤忠　　　　　 8942.9　-78.1（　-0.9%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　26705　 -215（　-0.8%）
10位 <7974>　任天堂　　　　　　13100　 -100（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース