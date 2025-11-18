[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1802銘柄・下落1205銘柄（東証終値比）
11月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3084銘柄。東証終値比で上昇は1802銘柄、下落は1205銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は460円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7327> 第四北越ＦＧ 1861 +397（ +27.1%）
2位 <3174> ハピネス＆Ｄ 642.1 +48.1（ +8.1%）
3位 <3267> フィルＣ 945 +34（ +3.7%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 20.7 +0.7（ +3.5%）
5位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
6位 <1571> 日経インバ 444.9 +12.9（ +3.0%）
7位 <421A> ムービン 3619.5 +89.5（ +2.5%）
8位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 160.9 +3.9（ +2.5%）
9位 <7075> ＱＬＳＨＤ 751.8 +16.8（ +2.3%）
10位 <2164> 地域新聞社 269 +6（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8963> ＩＮＶ 58400 -7100（ -10.8%）
2位 <8836> ＲＩＳＥ 31.5 -1.5（ -4.5%）
3位 <6871> 日本マイクロ 6003 -277（ -4.4%）
4位 <338A> ゼンムテック 6061 -239（ -3.8%）
5位 <7940> ウェーブＨＤ 1181 -44（ -3.6%）
6位 <7614> オーエムツー 1965.1 -69.9（ -3.4%）
7位 <3787> テクノマセマ 710 -22（ -3.0%）
8位 <269A> Ｓａｐｅｅｔ 2215.2 -62.8（ -2.8%）
9位 <9376> ユーラシア 791.1 -21.9（ -2.7%）
10位 <3997> Ｔワークス 355.6 -9.4（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9104> 商船三井 4431.5 +75.5（ +1.7%）
2位 <8766> 東京海上 5849 +49（ +0.8%）
3位 <5802> 住友電 5987.9 +46.9（ +0.8%）
4位 <6302> 住友重 4048.1 +28.1（ +0.7%）
5位 <6103> オークマ 3372 +22（ +0.7%）
6位 <7735> スクリン 12609.5 +79.5（ +0.6%）
7位 <3092> ＺＯＺＯ 1290.1 +7.6（ +0.6%）
8位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4005.1 +23.1（ +0.6%）
9位 <7733> オリンパス 2036.1 +11.6（ +0.6%）
10位 <4004> レゾナック 5768 +32（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2090 -39.0（ -1.8%）
2位 <5706> 三井金属 19130 -295（ -1.5%）
3位 <4062> イビデン 11990 -150（ -1.2%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2422.5 -30.0（ -1.2%）
5位 <9984> ＳＢＧ 18601 -219（ -1.2%）
6位 <6857> アドテスト 19040 -220（ -1.1%）
7位 <4751> サイバー 1355 -14.5（ -1.1%）
8位 <8001> 伊藤忠 8942.9 -78.1（ -0.9%）
9位 <6920> レーザーテク 26705 -215（ -0.8%）
10位 <7974> 任天堂 13100 -100（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7327> 第四北越ＦＧ 1861 +397（ +27.1%）
2位 <3174> ハピネス＆Ｄ 642.1 +48.1（ +8.1%）
3位 <3267> フィルＣ 945 +34（ +3.7%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 20.7 +0.7（ +3.5%）
5位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
6位 <1571> 日経インバ 444.9 +12.9（ +3.0%）
7位 <421A> ムービン 3619.5 +89.5（ +2.5%）
8位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 160.9 +3.9（ +2.5%）
9位 <7075> ＱＬＳＨＤ 751.8 +16.8（ +2.3%）
10位 <2164> 地域新聞社 269 +6（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8963> ＩＮＶ 58400 -7100（ -10.8%）
2位 <8836> ＲＩＳＥ 31.5 -1.5（ -4.5%）
3位 <6871> 日本マイクロ 6003 -277（ -4.4%）
4位 <338A> ゼンムテック 6061 -239（ -3.8%）
5位 <7940> ウェーブＨＤ 1181 -44（ -3.6%）
6位 <7614> オーエムツー 1965.1 -69.9（ -3.4%）
7位 <3787> テクノマセマ 710 -22（ -3.0%）
8位 <269A> Ｓａｐｅｅｔ 2215.2 -62.8（ -2.8%）
9位 <9376> ユーラシア 791.1 -21.9（ -2.7%）
10位 <3997> Ｔワークス 355.6 -9.4（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9104> 商船三井 4431.5 +75.5（ +1.7%）
2位 <8766> 東京海上 5849 +49（ +0.8%）
3位 <5802> 住友電 5987.9 +46.9（ +0.8%）
4位 <6302> 住友重 4048.1 +28.1（ +0.7%）
5位 <6103> オークマ 3372 +22（ +0.7%）
6位 <7735> スクリン 12609.5 +79.5（ +0.6%）
7位 <3092> ＺＯＺＯ 1290.1 +7.6（ +0.6%）
8位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4005.1 +23.1（ +0.6%）
9位 <7733> オリンパス 2036.1 +11.6（ +0.6%）
10位 <4004> レゾナック 5768 +32（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2090 -39.0（ -1.8%）
2位 <5706> 三井金属 19130 -295（ -1.5%）
3位 <4062> イビデン 11990 -150（ -1.2%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2422.5 -30.0（ -1.2%）
5位 <9984> ＳＢＧ 18601 -219（ -1.2%）
6位 <6857> アドテスト 19040 -220（ -1.1%）
7位 <4751> サイバー 1355 -14.5（ -1.1%）
8位 <8001> 伊藤忠 8942.9 -78.1（ -0.9%）
9位 <6920> レーザーテク 26705 -215（ -0.8%）
10位 <7974> 任天堂 13100 -100（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース