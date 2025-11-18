「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝との王座決定戦に向けて、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。注目の大一番まで残り１週間を切り「走り込み合宿からスパーリングまでやり切れて、体調もコンディションもメンタルも全てベストコンディション」と手応えを強調。「気持ちとしては世界王者に返り咲くというより、天心選手にしっかり勝って初黒星をつけたい。それが一番のモチベーション」と闘志を燃やした。

対戦相手の天心はキックボクシングで４２戦全勝を誇り、総合格闘技でも４戦全勝、さらに２３年４月のプロボクシング転向後も７連勝（２ＫＯ）を飾っている。ただ、ボクシングで元ＷＢＡ世界バンタム級・ＷＢＣ世界同級暫定王者という圧倒的な実績を誇る拓真は、昨年１０月の王座陥落以来の再起戦が注目の大一番となるが、「過去イチ、全てが仕上がっている。自分のボクシングを出して、最後まで集中したい」と充実した様子で気を引き締めた。

大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「（天心も）格闘技のキャリアがあって、皆さんが思っているほどキャリアの差はない。ただ、拓真が（ボクシングで）戦ってきている相手はデビュー戦が後の世界王者（福原辰弥）、２戦目で世界１位と強い相手ばかり」と強調し、「前半は慣れるまでは（天心の）スピードに戸惑うかもしれないが、それを超えれば中盤、終盤で必ず拓真がいけると思っている」と太鼓判を押した。