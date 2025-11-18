やり取りを終わらせようとしない。男性の「本命LINE」の典型パターン３つ
気づけば、ずっとLINEが続いている。
「そろそろ寝ようかな」と思っても、会話が止まらない--。
それ、実は“本命サイン”かもしれません。
男性は、興味のない相手とは必要最低限しかやり取りをしません。
そこで今回は、そんな男性の「本命LINE」の典型パターンを紹介します。
「じゃあね」が出てこない
男性とのLINEで「おやすみ」や「またね」がなかなか出てこないのは、
“まだ終わりたくない”というサインかも。
男性にとって本命相手とのLINEは、内容よりも“繋がっている時間”そのものに意味があります。
たとえどうでもいい話題でも、返信が返ってくるだけで嬉しいのです。
話題を次々と出して“会話を延命”させる
「そういえばさ」「でね」「あ、これ見た？」など、
話をつなげるフレーズが多いのも典型的な本命LINEの特徴。
男性は、本気の相手とは“話題切れ”が怖い。
だから無理やりでも新しい話を出して、会話を延ばそうとします。
質問や共感リアクションが多い
「それってどこ？」「どうだった？」「たしかにわかる！」など、
質問や共感リアクションが多いのも、本命LINEの定番。
男性は“あなたのことをもっと知りたい”ときほど、聞き役にまわります。
あなたの世界に興味があるからこそ、細かい話題にも共感の姿勢を見せるのです。
会話を終わらせようとしないLINEは、
つながりを大切にしてくれる彼の気持ちの表れ。
まさしく、あなたへの本気の恋心ですよ。
