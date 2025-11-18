寒さに強く、街にも馴染む。秋冬の足元を支えるローファー【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場中‼
履きやすく、歩きやすく、暖かい。アウトドア発想の防寒シューズ【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!
ザノースフェイスのシューズは、晩秋から冬にかけての肌寒い季節に対応する、保温性と軽量性を両立したインサーレーションシューズ。
中肉厚の構造で長時間の着用にも適しており、アウトドアフィールドからタウンユースまで、多様なシーンに馴染むローカット仕様。履き口のフィット感を高める設計により、足入れもスムーズで快適な履き心地を実現する。
アッパー素材には、アウトドアブランドならではの風合いを持つリサイクルポリエステルと、温かみのあるスエードをラインナップ。甲部分から履き口周りまでフィット感を向上させるエラスティックシューレースを採用し、安定した着用感を提供する。
アウトソールには、ザノースフェイス独自開発の「SurfaceCTRL」を搭載。10パーセント天然ゴムを配合したラバー素材が、多様な路面環境で優れたトラクションを発揮する。スタイリングとの親和性も高く、秋冬の足元に快適さと安心感をもたらす一足だ。
