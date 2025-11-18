中国の脅威が強まり、日本が対応能力を強化する中、遠距離の島嶼地域が脅威を受ける場合に使用できる長距離打撃能力が次々と開発・配備されている。日本は米国で2回にわたり島嶼防衛用高速滑空弾の試験を実施し、最近、自国の複数の場所で移動式発射台を試験する姿を公開した。島嶼防衛用高速滑空弾は2段階で開発する予定であり、現在は第1段階として円錐型滑空体が配備を控えている。このほか任務に基づき多様に構成できるモジュール式長距離対艦ミサイルも試作品を開発するなど、長距離打撃能力の確保に多くの投資をしている。

＜１＞日本、近く極超音速滑空弾配備

海外軍事メディアのディフェンスブログによると、日本が開発している「島嶼防衛用高速滑空弾」という名の極超音速ミサイル配備が迫っているとみられる。最近、日本防衛省傘下の防衛装備庁（ATLA）は次世代極超音速兵器である超高速滑空弾（HVGP）の日本国内試験発射の姿を見せた新しい写真を公開した。

防衛装備庁合同体系開発部傘下の極超音速滑空弾開発課が公開した写真は森林地帯、雪に覆われた試験場、そして海軍・航空輸送プラットホームに搭載する過程などさまざまな環境でミサイルの移動式発射台（TEL）体系が作動する姿を見せた。

HVGPは米国で2回の発射試験を通じて滑空飛行能力を確認し、研究開発は今回の会計年度内に完了する予定だ。日本南西部の島嶼地域で新たに浮上する脅威に対し、日本の未来の抑止力の核心要素がHVGPだ。

HVGP事業は防衛省の中期防衛計画に基づき推進するミサイル戦力現代化事業の一環だ。先端防空網を突破して海上・地上の標的を遠距離から攻撃できる高速機動打撃能力を提供することを目標とする。

防衛装備庁は極超音速滑空体プログラムが計画通りに進行中で、発射運用・運搬性・システムの信頼性を検証する追加の試験を進めていると明らかにした。HVGPを完了すれば、日本の最先端打撃武器の一つになると予想される。

日本の長距離打撃能力開発は長距離巡航ミサイル分野でも続いている。ディフェンスブログによると、防衛装備庁は島嶼防衛力強化のために開発している先端モジュール式ミサイルシステムの細部内容を公開した。

このプログラムは敵の対応策に高い生存性を維持しながら長距離海上標的を攻撃できる次世代ミサイルプラットホームの開発に重点を置いていて、激化する競争環境で日本の島嶼と周辺海域の防衛能力を支援する。

最初の試作品は日本が開発した小型ターボジェットエンジンを搭載し、推進・誘導・探索器統合のための試験プラットホームとして使用する予定だ。試作品は低被探知性の形状と任務別搭載体、制御システムを搭載できる内部のモジュール式設計を備えている。2027年に電子光学、赤外線捜索機を含む先端センサー構成と高速データリンクシステムを評価するために2つの機体を開発して試験する予定だ。極超音速滑空弾と長距離モジュール式巡航ミサイルの開発は、日本が島嶼地域防衛を理由に長距離攻撃能力を備えていて、場合によっては脅威国家を直接打撃することも可能であることを表す。

＜2＞NATO、E−7A購入計画取り消し

米空軍が老朽化したE−3A早期警戒管制機（AWACS）の代替機としてボーイングE−7Aウェッジテイルを導入しようとした計画を放棄した後、またE−7Aの導入が挫折している。11月13日（現地時間）、オランダ国防省は声明で、複数のNATO加盟国と共に戦略・財政的基盤喪失を理由に6機のボーイングE−7導入計画を中断すると明らかにし、米軍事メディアのウォーゾーンがこれを引用して報じた。

オランダ国防省は米国を含むNATO同盟8カ国がE−3AをE−7Aに置き換えるプログラムに参加していると明らかにした。声明は参加国が支援パートナーシップ委員会で導入の中断を決め、代替機種と新しいパートナーを探していると明らかにした。NATOが18機を保有するE−3Aは2035年まで段階的に退役する予定だ。NATOは同盟国の承認で2023年にE−7Aの購買を決定し、同盟の初期未来監視・統制（iAFSC）プロジェクトの一環として2031年まで作戦任務遂行を目標にした。

オランダ国防省は声明で、米空軍がE−7A事業から撤収した後、該当プログラムは現在相当な変化が生じていると言及した。米空軍はコスト急騰と戦場での生存性の懸念を理由にE−7A導入プログラムを取り消した。

これに関連し、オランダ国防相は声明で、米国の撤収は欧州産業に対する最大限に多くの投資がどれほど重要か見せる事例だと述べた。続いて目標は2035年までにE−3Aの後続航空機を実戦配備することだと付け加えた。

オランダ国防省はE−7Aに代わる候補を評価しているかについては公開しなかった。しかし初期未来監視・統制（iAFSC）プロジェクトのためサーブ・グローバルアイ、ノースロップグラマンE−2D、ガルフストリームG550プラットホームにイスラエルIAIのコンフォーマル空中早期警報（CAEW）任務システムを装着したL3ハリスのボンバルディアグローバル6500ビジネスジェット機クロスデッキ提案などが競争した。今回の取り消し発表についてサーブとL3ハリスは再び競争がある場合は積極的に参加すると明らかにしたが、ノースロップグラマンは論評を拒否した。

ボーイングE−7Aはオーストラリア（6機）、トルコ（4機）、韓国（4機）、そして英国（3機）だけが運用している。サーブのグローバルアイは最初の発注国のアラブ首長国連邦（5機）、スウェーデン（3機）に続いてフランスがE−3代替機で2機を注文し、ドイツも関心を表した。L3ハリスのグローバル6500基盤機体は最近、韓国の航空統制機2次事業で勝利し、4機を納品する予定だ。

＜３＞ロシア、ドローン生産から戦闘まで担当する部隊を創設

ロシアのタス通信によると、ロシア軍がドローンなど無人システムの生産・運営・試験とこれを活用する戦術・技術を監督する新しい軍組織を創設した。無人システム軍（USF）という名の新しい組織はウクライナが昨年創設したものと名称、任務が似ている。ロシア軍のUSFの任務は空中・地上・水上ドローンをすべて包括するはずだ。

ロシア軍USF副司令官のセルゲイ・イシュトガノフ中佐は保有する資源をより効率的に活用し、限りない技術開発周期をリードするために作戦を簡素化すると明らかにした。彼はすでに複数の部隊を編成し、戦闘作戦は統合計画に基づき他の部隊と協力して遂行していると明らかにした。

中佐はこれら部隊にドローン運用者、技術者、そしてその他の支援専門家を配置していると付け加えた。彼はともにロシアドローンが戦闘で優位を占めるのに役に立ったことを認めるとし、ポクロプスクの状況を例に自らが成功の兆しを見せると主張した。彼は戦場の外でも製造会社と緊密に協力し、ドローンと電子戦システムに対する戦闘試験を進めていると明らかにした。

ドローンの調達については詳細な説明を避けたが、ロシアは中国から相当な支援を受けていて、中国製の部品で多くのドローンを生産している。

ロシアはシャヘド136のような長距離自爆ドローンは毎月6000個の生産を目標にしていて、FPVドローンは今年計200万個を生産する計画だ。ロシア軍USFは2024年12月にプーチン大統領が国防省にドローン専門部隊を創設することを指示して作られた。ロシア側の報道を引用したウォーゾーンによると、ウクライナ関係者らはロシアのUSF創設について確認し、これを脅威と認識している。

ウクライナ虚偽情報対応センターのアンドリ・コバレンコ所長は、ロシアが自ら作った解決策を模倣することを懸念した。ウクライナは2023年に打撃用無人機専門部隊を創設し、これを通じて敵に優位を占めることができるが、ロシアがこれを模倣して規模も拡大して脅威になったと明らかにした。

ロシア軍はUFS創設に先立ち精鋭ドローン戦闘部隊ルビコンを創設した。その間、ロシア軍はドローン操縦士を一般歩兵のように扱って攻撃に投入することが多かったため専門性の熟達するのが遅かった。ルビコンの創設でドローン操縦士の熟練と専門人員の供給ともに問題が解決し、ドローン戦争がさらに激化している。

チェ・ヒョンホ／ミリドム代表／軍事コラムニスト