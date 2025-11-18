シンガーソングライターのビリー・アイリッシュ（２３）が、テスラの株主によって承認された巨額報酬案により実業家のイーロン・マスク氏が兆万長者になる可能性が報じられたことを受け、インスタグラムストーリーで激しい言葉を投げかけた。ビリーはマスク氏を「情けなくてクソ野郎な臆病者」と呼び、富の蓄積に怒りを表明した。



社会運動「マイ・ヴォイス，マイ・チョイス」が発信したインスタグラムのカルーセルを再共有する形で行われた同投稿の最初のスライドには「イーロン・マスクが世界初の兆万長者になった。彼ができることは…」と書かれ、続くスライドでは「世界の飢餓を終わらせる」「絶滅危惧種を救う」「ガザを再建する」など、富の活用方法が提案されていた。ビリーは「Ｅｔｃ…」と書き添え、さらなる可能性を示唆した。



ビリーが富裕層に対して批判的な姿勢を示すのは今回が初めてではない。先月、ウォール・ストリート・ジャーナル主催のイノベーター・アワードで、「今の世界は本当にひどくて暗い。人々はこれまで以上に共感と助けを必要としている」と語り、「お金を持っているなら、それを良いことに使って、必要としている人に分け与えて」と訴えた。



さらに、「ここにいる人の中には、私よりずっと多くのお金を持っている人がいる。もしあなたが億万長者なら、なぜ億万長者なの？悪く言うつもりはないけど…お金を分けて」と、ＭｅｔａのＣＥＯであるマーク・ザッカーバーグ氏を含む会場にいた富裕層に向けて率直なメッセージを送っていた。



