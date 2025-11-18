ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート＆グリート」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年冬のスペシャルイベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催！
期間中、パーク内の「ミニオン・パーク」では、「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート＆グリート」を実施！
クリスマスだけの特別なコスチュームをまとったミニオンたちと、ワクワク楽しいふれあいが楽しめます。
開催場所：ミニオン・パーク前
「ミニオン・パーク」で、期間限定のクリスマス・コスチューム姿のミニオンたちとふれあえる「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート＆グリート」が開催されます。
サンタ帽や
クリスマスツリーなどをモチーフにした、この時期だけの特別な衣装がとってもかわいい！
ミニオンたちと一緒に写真を撮ったり、ハイタッチをしたりと、ワクワク楽しい時間を過ごすことができます。
クリスマスコスチュームのミニオンたちと間近でふれあえる、特別なグリーティング。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート＆グリート」の紹介でした。
