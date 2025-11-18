「斜視あるある」がSNSで大反響。「目、どこ向いてんの？」蔑まれたコンプレックスを自ら発信する理由
画像加工が当たり前になり、SNS上では誰かの容姿批判が繰り広げられる現代。
自分の素顔をさらけ出すなんてもってのほか、コンプレックスを持っている人の方が多いでしょう。
左右の視線が合わない状態である「斜視」を生まれつき抱えるしゃしみさんは、かつてコンプレックスだった斜視をあえて武器にして、SNSで発信活動を行っています。
「斜視あるある」を中心にした投稿はたちまち話題を呼び、中にはTikTokで450万回以上再生されたものも。
今回は、しゃしみさんが斜視をチャームポイントと捉えられるまでの苦労や、人生のターニングポイントについて伺いました。
◆小学生時代に斜視を指摘されてコンプレックスに
ーーしゃしみさんは、どういったタイプの斜視なのでしょうか。
しゃしみさん：私は間欠性外斜視といって、基本的には片目が外側に向いているけど、目に力を入れればまっすぐ向けるタイプの斜視です。
自分が斜視だと気づいたのは、小学校低学年の頃でした。同級生に「目が変だよ」と言われたので親に話したところ、斜視であることを知らされました。
親としては、別にわざわざ言うことでもないと思っていたみたいです。幼少期に斜視について説明しても、理解できないと思いますし。
でも、小学校で「目、どこ向いてんの」「気持ち悪い」と言われるようになってからは気にするようになりましたね。
ひどいじめを受けたり、塞ぎ込んでしまったりとかではないですが、コンプレックスになってしまいました。
◆ウィンクやポーズで斜視を隠していた学生時代
ーー思春期に入ると、とくに女性は自分の見た目を気にする人が多いと思いますが、しゃしみさんはいかがでしたか。
しゃしみさん：思春期って、体型や顔のかわいい・かわいくないとかも気になり始めるじゃないですか。目って顔の中でも一番気になるパーツですし。
だから、写真を撮るときは斜視がバレないようにウインクしたり、前髪で目を隠したりしていました。
そのとき流行ったポーズでもありますが、わざと下向いてピースすることも少なくありませんでした。人と話すときも目を合わせられなくて、わざと視線を外していました。
人からの見られ方は、ハタチくらいまでずっと気にしていましたね。
ーー斜視には治療があると聞いたことがありますが、しゃしみさんは行いましたか？
しゃしみさん：私は大人になってから眼科に行ったところ「再発の可能性があるし、正直治らないと思う」とお医者さんに言われて、治療はしていません。
子どもや軽度の人は、プリズムメガネというメガネを使用して治療するそうです。メガネで治らなければ、手術で直す方もいらっしゃいますね。
◆友人が褒めてくれて斜視の捉え方が変わった
ーー斜視をコンプレックスに思わなくなったきっかけを教えてください。
しゃしみさん：ハタチになってから、高校時代の友だちに斜視であることをカミングアウトしたんです。「私、斜視なんだけど目がずれているときある？」って。
友だちは「分かってたよ」「気づいてたよ」と言いつつ「かわいいと思うけどね」と褒めてくれたんです。
そのときに、斜視を気にしてたのは自分だけだったんだと気づきました。
そこからすぐに斜視を気にしなくなったわけではありませんが、考え方が徐々に変わっていきました。
ーー具体的に、どのような変化がありましたか。
しゃしみさん：自分で斜視について調べるようになりました。それまでは、斜視のことを調べても落ち込むだけだと思って、調べるのを避けていたんです。
そうしているうちに、自分の場合は斜視をコントロールできることが分かりました。目に力を入れると、斜視じゃなくなるんです。
