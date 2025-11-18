くら寿司「ひとりで5000円分」食べていた記者の挑戦。“寿司以外”のメニューだけで満腹を目指してみた
歳をとると回転寿司に行っても、若い頃のように皿を重ねられないのがつらいという話をよく聞く。
筆者は違う。子どもの頃から15皿は平らげ、親に嫌な顔をされていた。そして、30歳を過ぎても食欲は衰えず、20皿は毎回平らげている。もちろん、「シャリ小」なんて甘えた注文はせず、重ねるのはすべて2貫ずつの安い皿だ。
◆週2回、くら寿司で5000円の会計を支払っていた時期が
そのため、くら寿司とちいかわのコラボのときは、大谷翔平のごとくひとりで大活躍。カウンター席で5皿食べるごとにびっくらポンを引き、最終的な会計はひとりで5000円になったため、うちわやクリアファイルを2つもらって帰った。当時、週に2回は通っていたものだから、当時の支出の半分近くは寿司代だったと思う。
しかし、いくら食べきれるとはいえ、ひとりで5000円は使いすぎだ。もちろん、腹八分目で抑えようとはしているが、結局20皿も食べてしまうので、仮にすべて150円の皿であっても3000円はする。
つまり、食べ方を変えなければならない。いつもは着席するなり、タッチパネルで頼める分だけ頼み、テーブルを寿司でいっぱいにして猛スピードで平らげて、「臨界点」が来るのを待つ。そんな食べ方ではなく、フランス料理のオードブルのように、寿司以外の品物をゆっくりと食べていけば、落ち着いて腹もふくれるはずだ。
◆寿司以外のメニューで新境地へ
そこで、回転寿司での新たな食べ方を模索するべく、くら寿司へと向かった。夜は常に混んでいるくら寿司でも平日の昼間は程よく空いている。
店内で席の予約をするとカウンター席に通された。ただ、今回は寿司以外のメニューを頼む予定だ。うどんや茶碗蒸し、天ぷらの器は寿司皿と違って皿カウンターに入れられないので、溜まる一方だ。忙しい店員さんを呼びつけ恥を忍んで「たくさん食べるので」と告げてテーブル席に通してもらった。
席に着くとレーンで流れてくる寿司を手に取りたいものだが、まずは腹に溜めなければ元の木阿弥。ただ、くら寿司は寿司以外のメニューも豊富で、本当は「寿司を食べる場所」なのだが、季節限定メニューでも珍しいうどんやラーメンもあり、興味をそそられる。
早速、2000円分の寿司以外のメニューを注文しよう。組み合わせは胡麻香る担々麺（550円）、きつねうどん（490円）、特製茶碗蒸し（270円）、なんこつ唐揚げ（300円）、チョコケーキ（190円）、チーズケーキ（190円）で合計1990円だ。
◆くら寿司の担々麺、その実力はいかに？
最近SNSのコメントで「2000円という制約があるのだから2000円内に収めろよ」というコメントがあった。おっしゃる通りだ。ただ、そういうことを考えられていれば、そもそも太っていない。
今回注文したメニューの中でも、最もおすすめしたいのが胡麻香る担々麺だ。正直、コールドチェーンのラーメンといえば、歯ごたえのない、もそもそとした麺が多いため、手に取るのをためらう人も多いだろう。
しかし、くら寿司の担々麺は麺のことが気にならないくらい、スープと挽き肉が麺とよく絡み、「安っぽさ」を感じさせない作りになっている。
「担々麺は寿司と合うの？」と思われるかもしれないが、くら寿司の担々麺は辛くなく、味が濃いので、寿司に合う。推奨されている食べ方に「お肉系の寿司を食べ終わった後のスープに入れる」というものがあるが、正直、酢飯の酸っぱさが勝ってしまう気がするため、スープは飲み干そう。
◆ガリの代わりになんこつ唐揚げを…
次に、きつねうどんだ。当然のことだが、寿司とうどんの相性は抜群だ。寿司は基本的にすべて醤油味になってしまうが、チェイサーとしてうどんの出汁をすすれば、味変にもなる。ただ、今回は寿司を頼まないので、スープを飲み干そう。
