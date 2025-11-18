「40歳過ぎてもパーカーを着続けるのはおかしい」“SNS女子の声”を「無視するおじさんの方がモテる」理由
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆妹尾ユウカ氏の主張にビビッてしまった40歳男性
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回のご相談者は恋活中のアヤトさん（仮名・男性・40歳）。
アヤトさんはヒゲが似合うワイルド系の高身長イケメン。
建築士の資格を持っており、年収500万円台なので収入もまずまずで、傍目から見ると普通にモテそうなのですが、しいて言うなら自分に自信がないのが欠点というタイプです。
「『40（歳）近くになってパーカーとか着てるおじさんって、けっこうおかしいと思うんですよ』っていう発言で、論争を巻き起こした妹尾ユウカさん（28歳）というコラムニストがいるじゃないですか。
僕は妹尾さんのその発言を聞いてビビッてしまって、持っていたパーカーは全部処分したんですけど、彼女が今度は『おじさんが人と話すのやめてくれない？』と言っていたんです。
ある男性インフルエンサーが、《妹尾さんのコラム読んでると、おじさん人と話すの怖くなっちゃうんだよね。悪いんだけどもう連載やめてくれない？》とポストしたのに対して、妹尾さんが《いや、おじさんが人と話すのやめてくれない？》と反論していたんです。
この一連のやりとりを読んで、僕は20代女性に話しかけられなくなったのはもちろん、30代女性にも話しかけるのに躊躇するようになってしまいましたよ（苦笑）」（アヤトさん）
◆「パーカーを着続けている人はモテる」ワケとは？
これまでも恋愛になかなか積極的になれなかったというアヤトさんですが、この妹尾ユウカ氏の発言に振り回されて、女性とのコミュニケーションにとても臆病になってしまっているようでした。
そこで筆者はアヤトさんに次のようにお伝えしていったのです。
最初に結論から言いますと、
【パーカーを着なくなった人はモテず、パーカーを着続けている人はモテる】
“コーディネートにパーカーを取り入れればモテる”というファッションの話ではありません。
どういう意味かというと、いちいち一個人の主張に揺さぶられて自分のスタイルやポリシーを曲げるべからず、ということです。
例えば妹尾氏のパーカー発言に、普段からパーカーを愛用している堀江貴文氏やひろゆき氏は反論していました。
堀江氏やひろゆき氏がパーカーを着るのはやめるようなことはなかったわけですが、そういった“誰か”の声に惑わされず、自分のスタイルを貫けるタイプの男は、確実に一定の割合の女性からモテるものです。
◆“10〜20歳も年下の彼女”持ちの男は意外といる？
今回の妹尾氏の「おじさんが人と話すのやめてくれない?」という発言はまさにそうで、この言葉を真に受けて能動的に女性に話しかけることをやめてしまったら、モテる・モテない以前の問題で、恋愛が成立しなくなるでしょう。
この妹尾氏の主張と近しいのが、近年よく話題になる「おぢアタック」です。
35歳以上の男性が8歳以上年下の女性に対して恋愛的アプローチをするという行為を指す言葉で、相談者のアヤトさんも当然、「おぢアタック」という概念を知って、年下女性との恋愛に尻込みしてしまっています。
