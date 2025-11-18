17日、ラオスに到着した天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、朝から首都ビエンチャンの名所を視察するなど精力的に動かれています。

ラオスの国家主席府では、さきほど愛子さまがこの建物の中に入り、パーニー国家副主席と面会されています。

ラオス滞在2日目、愛子さまはまず、ビエンチャン中心部にある観光名所「凱旋門」＝「パトゥーサイ」を訪問されました。高さ49メートルある凱旋門の上層部に階段でのぼり、ビエンチャンの街並みを展望しながら、下にいる人々に手を振られていました。

愛子さまをみた人

「光栄でとてもうれしく思います。愛子さまに『ラオスへようこそ』と」「日本人でよかったという気持ちと、母がラオス人なので、その縁もあってすごく誇らしい気持ち」

その後、愛子さまは、ラオスの民族衣装の正装で「スア」という上着と「シン」という巻きスカートに着替え、ラオス仏教最高の寺院である「タートルアン大塔」を訪問されました。民族舞踊の歓迎を受けると、愛子さまは手を合わせて感謝を示されました。愛子さまは仏壇にろうそくを供え、手を合わせて拝礼されました。「ラオスの人々の心に近づくことができた気がしてうれしいです」と話されたということです。拝礼後、愛子さまは説明者らを招いて一緒に記念撮影に応じられていました。