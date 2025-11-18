¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤ÎÊÝ¤ÁÊý¡ª¡Ö¸«¤ë¡×¤Î¤«¡Ö»È¤¦¡×¤ò³Ø¤Ö¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.54
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡¡¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¥¹¥Þ¥Û¡£°ÜÆ°Ãæ¤ä½¢¿²Á°¤Ê¤ó¤«¤â¡¢Æ°²è¤ò´Ñ¤¿¤êSNS¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ê¡¢¤È¡£
¡¡¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤¿¤ë¤ä¡Ä¡Ä¡£¤â¤Ã¤È¡¢Â¾¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤Ä¤âÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¸¶¹Æ¤â¿·´´Àþ°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µÌäÂê¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¾Ê¤â¹þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ö¸«¤ë¡×¤Î¤«¡Ö»È¤¦¡×¤Î¤«¡©
¡¡¤¨¡© ¤É¤Á¤é¤â°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡©
¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¡¢Ê¬¤«¤ìÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤«¡© ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤³¤Ë°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤Î¥á¡¼¥ë¤äÏ¢Íí¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÊÖ¿®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ÊÃ±¤ÊÏ¢Íí¤Ê¤É¤ÏLINE¤ÇÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤Ï¿©¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹»þ´Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡Ä¡Ä¶Ú¥È¥ìÆ°²è¡£¡Ä¡Ä¤¨¤¨¡£¿²¤ëÁ°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë´Ñ¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢SNS¤Î¹¹¿·¤«¤Ê¡£X¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂç²ñ¤ä¥°¥Ã¥º¡¢½Ð±é¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤ê¡¢Instagram¤Ç¼ñÌ£¤ä¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¤ê¡£¡Ç10Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¡¢ºÇ¸Å¤ÎSNS¤Ï¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤È¹¹¿·¤Ç¤¤ëX¤Ê¤É¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤À´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢X¤äInstagram¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡Ö¸«¤ËÍè¤Ê¤¤¿Í¤Ï±Ê±ó¤ËÍè¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤È¡¢ËÍ¤È¥¹¥Þ¥Û¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¡¤Þ¤¡Ä¹¤¤¤³¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤é¤ÏÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡ª
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯½ô·»¡ª ¥¹¥Þ¥Û¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ÈËÍ¤¬Ç§Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤³¤½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢¸¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤³¤½¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡É
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¢¨½µ´©SPA!2025Ç¯11·î18Æü¹æ¤è¤ê
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
