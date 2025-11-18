ツインズで今季35発の外野手が“トレード候補”に？ 「ドジャースの外野守備は格段に良くなる」米記者が獲得案を提示

ドジャースがバクストンをトレードで獲得を狙うか(C)Getty Images

ドジャースは課題である外野手を補強するため、カブスをFAとなったカイル・タッカーの獲得に動くなどと予想されているが、果たしてどうなるだろうか。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は、ツインズのバイロン・バクストンを候補に推している。バクストンは今季126試合に出場して打率.264、35本塁打、83打点、OPS.878の成績を残した。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

同メディアは「ドジャースが外野をアップグレードしたがっているのは周知の事実だ。マイケル・コンフォートはレフトで全く機能しなかった。テオスカー・ヘルナンデスは一年中守備に苦しみ、彼をレフトに動かして守備の課題を軽減するという可能性もある」と指摘した。

タッカーは、ドジャースのターゲットとして長い間名前が挙がっている。また、ガーディアンズのスティーブン・クワンも同様だと伝えた。ただ、長期契約を望むであろうタッカーとは、ドジャースはフィットしない可能性があるという見方がある。

一方で、クワンとの交渉は難航が予想されると見ている。交換要員として「ドジャースはより優れたプロスペクトの一部を手放したくないかもしれない」と予想した。