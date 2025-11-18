EXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡¡°¦Â©ÃÂÀ¸¤Ç¡È¥Á¥ã¥éÃË¥¥ã¥é¡É¤Î´íµ¡¹ðÇò¡Ö7¸Ô¤·¤Æ¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ä¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºÊ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¤È¤Î´Ö¤Ë1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÏÈÖÁÈ¤Ë1Ëü8000±ß¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òÄó½Ð¡ÖÉã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥éÃË¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ÎÎÁ¶â¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥éÃË¥¥ã¥é¤¬»Ò°é¤ÆºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤Ë²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤È¤«¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥é¤¤¥È¡¼¥¯¤È¤«¤â¡È7¸Ô¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àª¤¤¤Ç¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î7¸Ô¤·¤Æ¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¿Æ¤¬¤¤¤Æ¡£Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¶¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¥À¥á¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤È¤«¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¤Þ¤À¥Á¥ã¥éÃË¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤ÏÌµÈ¿±þ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÄ«¤Þ¤Ç°û¤ó¤À¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤âLINE¤È¤«¤·¤Æ¡¢¡È¤¤ç¤¦¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¡É¤È¤«½÷¤Î»Ò¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¸ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¡È¡û¡ûÂç³Ø¡¡ÍÄÃÕ¼Ë¡¡¸ý¥³¥ß¡É¤È¤«¡×¤È»Ò°é¤Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â·Ý¿Í¤À¤·¡¢Áê¼ê¡ÊºÊ¡Ë¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¿¿·õ¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç¤È¤Î°û¤ß²ñ¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÌë¡Ë¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¡È²ÈÄí¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤Ï¤³¤Ã¤Á¡Ê»Ò°é¤Æ¡Ë´èÄ¥¤ì¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂç¸ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¤¡£º¹¤·Ìá¤·¡×¤È¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤«¤é¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ÈÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏµñÈÝ¡£¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤¿¤À¤³¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥ºÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤Î¿Í¤ä¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
