¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬18Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤ë¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤òÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤Î»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò³È½¼¤·¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¾¦ÉÊ·ô¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢Ç³ÎÁÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµëÉÕ¤Ê¤É»È¤¤Æ»¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡¢17Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡£º£½µÃæ¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢Í½»»À®Î©¤Ï12·î¾å½Ü¤¬¥á¥É¡£²ÈÄí¤ËÆÏ¤¯¤Î¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â½ÕÀè¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£
¡¡7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤òÁèÅÀ¤Ë³ÆÅÞ¤¬Áè¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤ò·Ç¤²¤¿Åö»þ¤Î¼«¸øÀ¯¸¢¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤È¤â¤Ë²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ì¤º¡¢¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£²ó¡¢¹â»Ô»á¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤Î»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö½ÅÅÀÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ÏºÇ°¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ê½ç¤Î²ó¤ê¤¯¤É¤µ¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃÏÊý¤ÎÌò½ê¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤ËÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ËÅÏ¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÇüÂç¤Êºî¶È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÃÏÊýµÄ²ñ¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÍèÇ¯¡Ë4·î¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢ÃÏÊý¤¬¹ñÌ±¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤µ¤º¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¤³¤Î¶È³¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÁªµó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤¬¾¡¼ê¤Ë¤½¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¶â¤òÎ®¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È·üÇ°¤â¹ñ¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÄ¾ÀÜ¹ñÌ±¤ËÅÏ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤Þ¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£