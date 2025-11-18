ＮＨＫ「鶴瓶の家族に乾杯」が１７日放送され、次回１２月１日放送は、福岡県柳川市の前編が放送されることが発表された。後編は１２月８日放送予定。

映像では、女優・後藤久美子（５１）が登場。薄く縦にストライプが入った水色のシャツにデニムというシンプルな装いだったが、比類のない美しさは健在。

フランス人Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（※当時）と２２歳で結婚し、長女でモデルのエレナを筆頭に、レーサーの長男、次男と３人の子を持つ母に。最近では、工藤静香がインスタグラム（１１月１０日付）で後藤と久々の再会を果たしたことを写真とともに報告しており、「国宝級の美しさ♥」「相変わらず美しい！」「時が止まっているかのように美しい」などの驚きの声が寄せられていた。

今回の予告にもＳＮＳ上では「スゲエな」「また凄いな！」「思わずテレビを直視してしまった！ あのゴクミ？？」「意外すぎてビックリ」「「日本に帰ってきてたのか」「なんと！次回は後藤久美子が出演！日本の地上波に出るのずいぶん久しぶりじゃないですか？」「見なくては！」などの声があがっている。