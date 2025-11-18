“18歳年下”の日本人女性と結婚した韓国俳優、“BTSメンバー似”と話題の息子のイメチェン姿を公開【PHOTO】

俳優シム・ヒョンタクと、18歳年下の日本人妻サヤさんの息子・ハルくんが、トレードマークだった“ふさふさヘア”をバッサリ切り、イメチェンした姿が話題だ。

【画像】「“BTSメンバー”に似てる」サヤさんの息子

シム・ヒョンタクとサヤさんは最近、自身のインスタグラムを通じて「ついに髪の毛を切ってきました 実はまだ切りたくなかったけれど、、目に入るし汗もすごくて、まだ見慣れません」と近況を報告した。

公開された写真には、美容室で髪を切ったあと、ニッコリと笑うハルくんの姿が写っている。まだ1歳にも満たない年齢ながら、“ライオンヘア”と呼ばれるほど豊かな髪の量で注目されていたハルくんは、すっきり整った新しいヘアスタイルでさらに愛らしさアップ。無邪気な笑顔は、ネット上の“おば・おじファン”たちの心をほっこりさせた。

シム・ヒョンタクとサヤさんは「本当は切りたくなかったけれど、ハルの健康のために決断した」とし、息子の変化を温かく見守っている様子だ。

（写真＝シム・ヒョンタク、サヤさんInstagram）ハルくん

なお、シム・ヒョンタク一家は育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演中で、温かくユーモラスな日常を公開し、視聴者から大きな支持を受けている。

（記事提供＝OSEN）

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ−新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。