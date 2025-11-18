北海道内は、上空に強い寒気が居座っている影響で、日本海側を中心に局地的に雪の降り方が強まり、札幌でも大雪となったところもありました。



１９日朝にかけ、さらに積雪が増える恐れがあり、交通障害などに注意が必要です。



（急式アナウンサー）「北区あいの里にきています。住宅街の歩道は、やっと１人が通れるほどの幅しかありません。そして車道との間には大きな雪山ができていまして、大人の腰ほどまであります。あっという間に雪景色となってしまいました」





午後３時現在、積雪が３６センチに達した、札幌市北区のあいの里です。

子どもたちは、歩道の雪をかき分けながら下校し、大人たちは家の雪かきに追われていました。



（住民）「滅多にないですよね。こんな１１月にドカ雪降るって」



（住民）「重くて全然運べなくて、いつもより時間がかかっている」



上空に居座る強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪となった道内。



（林記者）「層雲峡に来ています。除雪をしたあとだと思うが、一歩足を踏み入れると膝のあたりまで埋まってしまいます」



午後３時までの２４時間に、夕張で５６センチ、美深で３２センチ、上川町の層雲峡では１８センチの雪が降りました。



空知の栗山町でも、１８日朝にかけてまとまった雪が降り、住民からはため息混じりの声が聞かれました。



（町民）「ちょっと湿っているので、結構重みがありますね。こればかりは北海道に住んでいるので仕方ない」





（北本アナウンサー）「午後１時の江別です。雪が強まり、見通しがかなり悪くなっています。あ、あれは事故でしょうか。警察車両が止まっていて、誘導しているのがわかります。車が横転しています。横倒しになっています」



取材中、横殴りの雪に見舞われ、車からの視界が悪化する場面もありました。



道警によりますと、今シーズン、スリップによる事故は、１６日までに７件発生しているということです。



交通機関にも、降雪による影響が出ています。



ＪＲはこれまでに、函館線の札幌―旭川間や、学園都市線で合わせて２１本が運休していて、遅れも発生しています。



日本海側では、１９日朝にかけてさらに積雪が増える恐れがあるため、交通障害などに注意が必要です。