NMIXX、『Blue Valentine』で最大の人気を謳歌！音楽番組“8冠”＆3週連続チャート1位

ガールズグループNMIXXがデビュー後初のワールドツアー開催を控え、音楽番組“8冠”、3週連続Melon「週間チャート」1位を記録した。

去る10月13日、NMIXXは1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースした。2週間にわたるカムバック活動を終えても『Blue Valentine』の人気は続き、11月16日に韓国で放送されたSBS『人気歌謡』1位となった。これで『人気歌謡』“3冠”を達成し、すべての音楽番組において総合“8冠”に輝いた。

また、韓国の主要音楽ストリーミングサイトMelonの11月16日付「デイリーチャート」でトップに君臨し、通算25度の1位およびK-POPグループとして同チャート今年最多1位の記録を維持した。

また、Melon「週間チャート」（11月10〜16日）まで3週連続1位を記録し、ロングランヒット中だ。サークルチャートの45週目（11月2〜8日）「デジタルチャート」「ストリーミングチャート」もやはりNMIXXが1位に名を連ねた。

なお、NMIXXはデビュー後初のワールドツアー「EPISODE 1：ZERO FRONTIER」を通じて、万能ガールズグループとしての存在感を示す。

来る11月29日〜30日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで自身初の単独コンサートかつワールドツアーの幕を開ける公演を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。