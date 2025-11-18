芸人のコウメ太夫（53）が17日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。結婚から2年後に離婚し、シングルファーザーとして現在18歳の長男を育ててきた苦悩を明かした。

自身は7歳の時に父を亡くしているという。一方で母に教育熱心で医者になることを望まれていたと明かした。当時は家庭教師が7人もついていたという。

コウメは「嫌になって何度も逃げ出した」と当時を振り返った上で「彼（長男）には好きなことをとにかくやりなさいと。今まさに受験勉強ですよ」と語った。

「中学生の時の成績は学年で1番になっちゃたりとか。ずっと（勉強を）やってるんですよ。数学なんですけど」と説明。将来については「数学が大好きなんで、数学に関わった先生とか教授とかになりたいと」と語った。MCの千鳥の大悟が「親は関係ないんや…」としみじみ語ると、スタジオからは笑いが起きた。

今回のテーマは「芸人の子育てを考えようSP」。番組MCは千鳥の大悟。パパ芸人として、コウメ太夫、土田晃之、EXITのりんたろー。、コロコロチキチキペッパーズのナダル。進行は同局の渡邉結衣アナ。