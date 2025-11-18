INI佐野雄大「美容はこだわりが強い」帰宅後のルーティーン告白でMEGUMI驚愕「1時間くらいかかるよね？」
【モデルプレス＝2025/11/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の佐野雄大が、17日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。美容へのこだわりを明かした。
【写真】「絵を見ているみたい」と共演者驚き INIメンバーの美肌
この日、佐野は「美容はこだわりが強い」と話し、4人組お笑いカルテット・ぼる塾のあんりは「横から見ると絵を見ているみたい」と絶賛した。女優のMEGUMIから「何を1番やっているんですか？」と聞かれた佐野は「メイク落としとか肌とかヘアケアとかすごくこだわってて」と説明。「撮影終わったら現場でメイクシートとかで落とす人が多い。僕はデビューしてから4〜5年くらい、絶対家に帰ってからオイルで落としている」とメイク落としへのこだわりを明かした。
佐野は「メイク落としてから、ケアする工程が結構ある」とし「家に帰って洗面台に直行して服を脱いでスチーマーで5〜10分蒸気を浴びながらメイクを浮かせる」という。また、乾燥肌・敏感肌持ちの佐野は「そのままお風呂に行っちゃう。その時にシャワーヘッドをミストが出るシャワーヘッドに変えているんですよ。あのミストで（メイクの汚れを）洗い流しているんですよ」と明かすとMEGUMIは「すごい…」とリアクション。そして「湯船に浸かる時はビタミンC誘導体入りの入浴剤を使う」と告白した。
風呂上がりには「美容液を先に塗って、化粧水塗った後に次に美白化粧水、最後に乳液を塗るんですけど、パックもその工程に入れる時がある」とルーティーンを伝えるとMEGUMIは「帰ってきてそこから1時間くらいかかるよね？」と驚き、あんりも「そんじょそこらの忙しさじゃないですよね？」と同意していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】「絵を見ているみたい」と共演者驚き INIメンバーの美肌
◆佐野雄大、メイクは「絶対家に帰ってからオイルで落としている」
この日、佐野は「美容はこだわりが強い」と話し、4人組お笑いカルテット・ぼる塾のあんりは「横から見ると絵を見ているみたい」と絶賛した。女優のMEGUMIから「何を1番やっているんですか？」と聞かれた佐野は「メイク落としとか肌とかヘアケアとかすごくこだわってて」と説明。「撮影終わったら現場でメイクシートとかで落とす人が多い。僕はデビューしてから4〜5年くらい、絶対家に帰ってからオイルで落としている」とメイク落としへのこだわりを明かした。
◆佐野雄大の美容ルーティーンにMEGUMI「1時間くらいかかるよね？」
風呂上がりには「美容液を先に塗って、化粧水塗った後に次に美白化粧水、最後に乳液を塗るんですけど、パックもその工程に入れる時がある」とルーティーンを伝えるとMEGUMIは「帰ってきてそこから1時間くらいかかるよね？」と驚き、あんりも「そんじょそこらの忙しさじゃないですよね？」と同意していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】