女優の吉田美月喜が１８日、都内で行われたユニ・チャーム主催のソフィ「生理からはじめるウェルネス習慣」プロジェクト発表会に出席した。

同社は、経血に含まれる生態情報を活用して健康状態が確認できる「ソフィ 経血で鉄不足チェックできるキット」を１２月１日から同社のネットショップと一部の小売店で限定発売する。ブランドアンバサダーを務める吉田は、鮮やかなピンク色のワンピース姿で登場。新商品について「私自身、病院に行こうという一歩が踏み出せない。こんな些細なことで病院に行っていいのかなって。自宅で自分の状態が分かるのは、助かります」と語った。

同席した産婦人科医・高尾美穂氏らとトークセッションに参加し、生理前に心のバランスが不安定になることがあることを相談。高尾氏がＰＭＳ（月経前症候群）の詳細を解説すると、吉田は真剣な表情でうなずきながら話を聞いた。同社の体調管理アプリ「ソフィＢｅ」も活用中で、「生理は自分のものであって、人と同じものはない。自分を知っていって、運動、睡眠や鉄分を補うなど、自分なりの対策をしていきたいです」と力を込めた。