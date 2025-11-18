11月15日（現地時間、以下同）、韓国のガールズグループ「AFTERSCHOOL」の元メンバーで女優のNANA（34）の自宅に、凶器を持った30代男性が侵入する事件が発生した。

午前6時ごろ、男は用意していたハシゴを使ってベランダに登り、施錠されていなかった戸から侵入。在宅中だったNANAと彼女の母親を凶器で脅して金を要求したが、もみ合いの末に取り押さえられ、駆けつけた警察によって逮捕された。

警察が現場に到着した際、男は顎を負傷していたため病院に搬送され治療を受けたという。また、NANAと母親も負傷。母親は首を絞められ、一時的に意識を失う怪我を負ったとのことだ。

大手紙国際部記者が解説する。

「捜査関係者によると、男が犯行場所を探している際、NANAさんの家のベランダの戸が開いているのが確認され、犯行に及んだとしています。警察の調べに対し、男は『芸能人が住んでいるとは知らず、生活費が足りなかったため犯行に及んだ』と供述。NANAに対するストーカー行為などの疑いもないようで、両者には面識がなかったことが分かっています」

NANAは、2009年から2019年まで活動していた「AFTERSCHOOL」に所属。日本では、「KARA」「少女時代」「BIGBANG」などの人気グループが次々と登場した"第2次韓流ブーム"中に主に活躍していた。

芸能関係者が語る。

注目される「腹筋」と「武術」

「NANAは歌手として活動するかたわら、メイクアップアーティストの資格も取得しており、2010年前後には『東京ガールズコレクション』にモデルとして出演するなど、マルチな才能を活かして多方面で活躍していたことで知られています。

さらに、実は韓国軍や警察にも採用されている近接格闘術『特攻武術』の有段者という"肉体派"の一面も兼ね備えています。細身な彼女ですが、アンダーウェアの広告などで披露される腹筋にいま再び注目が集まっています。今回、強盗を撃退したという報道を受けて、彼女の身体能力や武術の有段者としての実力も話題となっています」

ただし、所属事務所『SUBLIME』は公式声明で〈重大な危害を受ける可能性がある非常に危険な状況が生じました〉と説明している。また、NANAと母親の状況については〈治療と安静が必要な状態〉とコメントした。

前出・大手紙国際部記者が続ける。

「警察は当初、男を特殊強盗未遂の容疑で書類送検しましたが、被害者のNANAの母親が負傷したとする病院の診断書が提出されたことで、容疑を特殊強盗傷害に変更したとのことです。また、NANAらによって男性が負傷したことについては、検察と協議し正当防衛が認められるよう検討しているとのことです」

所属事務所は、事件の具体的な内容について〈捜査中の事案であるため公表が難しく、追加の情報は捜査機関の発表に従う予定です〉とし、捜査に全面的に協力中であることを伝えている。国内外のファンが心から安心するためにも、続報が待たれるところだ。