安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、先週に続き、山上徹也被告の母親が法廷に立ち「献金をたくさんして教会に尽くしたら家庭が良くなると思っていたが間違っていた」と語りました。

裁判は午後1時すぎに始まり、山上被告の母親に対して検察側の反対尋問が行われていました。母親はパーティションに囲われ表情はみえませんが、旧統一教会への献金について「間違っていた」と淡々と語る一方、山上被告は目を合わせず、終始うつむいた様子でした。

山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち殺害した罪などに問われています。山上被告は先月の初公判で「全て事実です」などと話し、母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響が大きな争点となっています。

13日の裁判で、山上被告の母親は「子どもたちの将来よりも献金が大事だと思った」と語っていましたが、18日、弁護側から事件について問われると「ニュースで知った。私が加害者だという思い。献金をたくさんして、教会に尽くしたら家庭が良くなると思っていた」と話した上で、「利用したのは教会のほう。本来の宗教の姿をはき違えていた」とも語りました。一方で、脱会しないのかを問われると、「ちょっとここでは」と言葉を濁す場面もありました。

裁判にはこの後、山上被告の妹が法廷に立つ予定です。