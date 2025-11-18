¾¾»³¡ÖÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¡¡20Æü³«Ëë¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç20Æü³«Ëë¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾¾»³±Ñ¼ù¤¬18Æü¡¢²ñ¾ì¤ÎµÜºê¸©¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Îº£µ¨½é»²Àï¤òÁ°¤Ë¡ÖÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«Á°¤ÏÆ±¤¸ÅìËÌÊ¡»ãÂç½Ð¿È¤Î¿ù¸¶Âç²Ï¡¢²¬ÅÄ¹¸Ê¿¤ÈÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê¤âµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¤Ê¤É¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¯¥°¥ê¡¼¥Ó¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»22¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀ©¤·¡¢¾¾»³¤Ï4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£²¹ÃÈ¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Öº£Ç¯¤Ï2·å¤¤¤±¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£