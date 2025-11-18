「初声出しする弟に嫉妬しちゃう姉。」と題した動画がInstagramで話題になりました。生後3カ月の弟くんがパパを見つめて声を出して笑っている隣で2歳のお姉ちゃんは…！？動画には、「お姉ちゃんも可愛い♡」「お姉ちゃんを抱きしめたくなりました」と反響が寄せられています。



【動画】赤ちゃんが初めて笑った…！その横で2歳のお姉ちゃんは？表情に注目

動画に出てくるのは、2歳2カ月の姉、えっちゃんと生後3カ月の弟、勘ちゃん。仰向けで寝ている勘ちゃんの顔をのぞき込むように、パパが「んぱぱっ！」とあやしています。



この日、生まれて初めて声をあげて笑ったという勘ちゃん。愛らしい笑い声をあげながら、全身で喜びを表現する勘ちゃんに、パパも喜びが溢れた優しい笑顔を見せます。



勘ちゃんの横で動画を撮影していたママも「初めて笑った…！かぁわいい〜！」と勘ちゃんに声をかけますが、ふと隣を見ると…！？



そこには、鋭い眼差しでうらやましそうに大好きなパパを見つめるえっちゃんの姿がありました。パパが顔をあげると、すぐにニヤリと表情をゆるめたえっちゃん。そんなえっちゃんの愛らしい表情の変化に、ママの優しい笑い声が響き、動画は締められました。



動画を投稿したママ（@etsuko_kantaro）に話を聞きました。



ーーお姉ちゃんの表情がいじらしいですね！



「いつもパパが弟にチューや抱っこをして溺愛するときは、娘が泣いて『弟じゃなくて私に構って！』と嫉妬アピールしてくるのですが、このときは『あれ、お姉ちゃん泣いてこないぞー？…あ、でも鋭い眼差しでパパを見ている！でもすぐ笑顔になった。ほっ。』となりました。



パパへの鋭い眼差しは、まるで他の女性によそ見している彼氏に嫉妬するような、彼女みたいな感じで可愛かったですね」



ーーだんだん”お姉ちゃん”になってきたという長女さん。ママから見ていかがですか？



「基本的にはまだまだ甘えん坊で、嫉妬もたくさんしますが、時折見せるお姉さんらしい一面には、私もパパも驚かされています。例えば弟が泣いているときに優しくなでてあげたり、ミルクを戻したときにティッシュで拭いてあげたり、ふとしたときに微笑みながら優しい眼差しで弟を見ていることがあります。（おばあちゃんみたいです！（笑））



このまま、優しい弟想いのお姉ちゃんになってくれたらうれしいです」



ーーふたりの育児で大切にしていることは？



「たくさんあります。まずは、ふたりとも平等に愛を伝えるところです。



上の子ファーストを意識するようにはしているんですけど、愛情に関しては絶対に平等にしています。下の子にチューをしたら、上の子にも必ずするし、上の子に毎日『大好きだよ〜』って伝えるんですが、弟にもすぐ同じように抱きしめながら愛を伝えています。



あと、自己肯定感高めに育ててあげたいので、たくさん褒めて、愛されてるんだよって理解してもらえるような接し方など意識して取り組んでいます。



また、脳の成長に良いと思うのでクラシック音楽をよく聴かせていますね。近い将来、音楽に関連した習い事を始めようかなと考えています。



最後に、怒ったあとの娘の心のケアです。私が怒ったら、娘はパパのところに行くので、パパが『悲しかったね、よしよし、でも〇〇は危ないから遊んじゃダメだよ』って抱きしめながら娘をなぐさめます。



反対に、パパが怒ったら私のところに泣きながら歩いてくるので、私も抱っこしながらよしよしして、同じようになぐさめています」



動画には、200件を超える多くのコメントが寄せられました。



「お姉ちゃん想像以上に嫉妬してて可愛い！しかもにらんでると見せかけてニヤッてしてる♡」

「お姉ちゃんも弟以上に愛おしいわ〜♡」

「なんて可愛いきょうだい」

「赤ちゃんもお姉ちゃんも可愛すぎる」



Instagram（@etsuko_kantaro）では、パパが大好きな2歳のえっちゃんとスクスク育つ勘ちゃんの愛らしい成長記録や、家族のほっこりする日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）