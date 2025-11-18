「ちゅーる」



【写真】正座して、お手てをそえ、ちゅーるを食べる猫さん

ただひと言とともに投稿された、猫ちゃんの動画が「X」で大きな注目を集めました。正座するような姿勢で飼い主さんの手からちゅーるを食べています。後ろ足を折りたたみ、ちゅーるをさし出す手にそっと前足をあてる様子がたくさんの人の心をとらえ、動画には記事執筆時点で「5万件」もの「いいね」がつきました。



「正座&お手々そえてる…育ちが良い…」

「こんなお上品にチュール食べてる猫たん初めて見た」

「ちゃんと手を添えてるのカワイイ」

「めっちゃお行儀いい」

「中にコビトさんはいってへんか？！ おてて添えてて可愛すぎる」

リプライ欄にはその姿を称える声が寄せられています。



愛猫の動画を投稿したのは「本物の外科医（北原 大翔」（@HirotoKitahara）さん（以下、北原さん）です。北原さんは現在、シカゴ大学にて心臓外科医として勤務しつつ、後進のために「心臓外科医系YouTuber」として情報発信をしており、愛猫のお名まえは「しんぞう」ちゃんといいます。



この時だけのことでした

撮影時のことを北原さんにお聞きすると「この時だけこの格好で食べました」とのことで、どうやらしんぞうちゃんはいつも「正座」しながらちゅーるを食べる、ということではなく、この時はたまたまだったようです。さらに投稿に大きな反響があったことについて「かわいいしんぞうの動画を見てもらえて嬉しいです」と北原さんは喜びの気持ちを話しています。



お名まえの由来は

なお「しんぞう」というユニークなお名まえの由来についてもお聞きすると「心臓外科医だからしんぞうとつけました」（北原さん）と教えてくれました。アカウントのタイムラインでは心臓外科医である北原さんとともに、米国にてのびのびと暮らすしんぞうちゃんの様子が日々、投稿されています。



（まいどなニュース特約・山本 明）