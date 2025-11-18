2025年11月18日放送の『プラチナファミリー』（テレビ朝日系）は、市川團十郎ファミリーに密着SP。市川團十郎さんが、長女ぼたん(麗禾)さん&長男新之助(勸玄)さんとともにファミリーで登場。私生活に密着する。そこで、2022年7月に行われた、十三代目市川團十郎白猿 襲名披露と八代目市川新之助の襲名・初舞台の記事を再配信します。

【写真】きっちり分けた前髪も凛々しい！新之助を襲名した勸玄くん

9年ぶりの大名跡復活

2022年7月7日、東京・東銀座の歌舞伎座で、市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿 襲名披露と、八代目市川新之助の襲名・初舞台、演目発表記者会見が行われた。

海老蔵さんは今年44歳。1985年に七代目市川新之助を、2004年に十一代市川海老蔵を襲名。十三代目市川團十郎白猿は、本来2020年5月に襲名予定だったが、新型コロナの感染拡大により延期されていた。

会見には、市川海老蔵さん、八代目市川新之助を襲名する息子の堀越勸玄くん（9歳）、松竹株式会社社長の迫本淳一氏、松竹株式会社専務取締役の山根成之氏が出席した。緞帳が上がると、親子が紋付き袴で舞台上に正座して一礼。

迫本社長は「團十郎という大名跡が９年ぶりに復活することは、歌舞伎界にとっても喜ばしい。團十郎を襲名する海老蔵さんのさらなる飛躍と、新之助さんの成長を期待したい」と挨拶。

続いて山根氏が演目を発表した。



『十一月吉例顔見世大歌舞伎』は、昼の部で團十郎が歌舞伎十八番の内『勧進帳』で武蔵坊弁慶を、新之助が同じく歌舞伎十八番の内『外郎売』で外郎売、曽我五郎を演じる。

夜の部では親子で襲名披露の口上、團十郎は歌舞伎十八番の内『助六由縁江戸桜』で花川戸助六、曽我五郎、新之助は福山かつぎ役に。

『十二月大歌舞伎』は、昼の部で團十郎が道成寺『押戻し』の大館左馬五郎を、新之助が『毛抜』で粂寺弾正を演じる。



（写真撮影：大河内禎）

息子は父に似ている

新團十郎、新之助の挨拶ではそれぞれの演目、役と意気込みを発表。

團十郎さんは「２年半という時間があったことは準備期間をいただいたことでもあります。襲名したからといって魔法のように自分の中身が変わるわけではないが、父の襲名の苦労をそばで見ていたので、精進してお客様に変わったと思っていただけるようになりたい」とコメント。

「歌舞伎は舞台に出ている人数は少ないが、裏で多くの人が支えてくれている。この2年半、そういった方々や役者も、会社も、見てくださるお客様もそれぞれの同じ思いで時を過ごしたと思う」とコロナ禍の2年半を振り返った。



勸玄くんは、やりとりの中で思わず「やっぱ…」と言って父に「やはり、でしょ」と直されるほほえましい場面も。９歳で『毛抜』の粂寺弾正を演じるのは成田屋の歴史の中で最年少。勸玄くん自身が希望したそうで、２、3ヵ月前からけいこに励んでいる。

團十郎さんは「勸玄は、自分が演じているのを観て『毛抜』をやりたいと思ったそうで、本人の希望も聞き、会社とも相談して演目を決めました。もし（コロナでの延期がなく）２年半前ならできなかったこと。９歳で『毛抜』の男女の機微を表現するのは難しいと思うが、型がありますから、動きやセリフは稽古で作っていく。弾正はおおらかなところが必要な役。父・團十郎も得意だった。隔世遺伝といいますか、息子は祖父である團十郎に似ているので合っていると思う」と期待を込めて語った。

太いところがあるので…

勸玄くんは、報道陣からの「毛抜きを使ったことがありますか」という質問に「ありません」と戸惑いながら回答。團十郎さんが「抜くほどの濃い毛はまだないので…」とフォローして会場は笑いに包まれた。

「昨日はよく眠れましたか」という質問には、勸玄くんは「眠れました」と。今日の挨拶についての自分の点数を聞かれると「45点」と答えた。一方團十郎さんは「けっこう倅は太いところがあるので…最年少で『毛抜』の粂寺弾正を務めるということもしっかり言えたので、100点」と評価した。

「今日は七夕ですが、何をお願いしましたか」の問いには「『毛抜』を演じられること」と答えた勸玄くん。お姉さんは何をお願いしたか尋ねられると「わかりません」とはっきり返し、会場を和ませた。

2年半越しで新しい名前を襲名する二人。より一層の活躍を期待したい。



（写真撮影：大河内禎）

■『市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿を襲名披露狂言

八代目市川新之助 初舞台狂言』

『十一月吉例顔見世大歌舞伎』2022年11月7日から28日まで

『十二月大歌舞伎』2022年12月5日から26日まで東京・歌舞伎座

2023年 3月地方巡業、9月博多座、10月11月地方巡業、12月南座、

2024年 2月御園座、９月地方巡業、10月松竹座 で上演予定