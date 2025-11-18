¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Çà¥¹¥¥Ã¥×á¶Ó¿¥¤â¡©¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¥È¥¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤¬¡Ä¡Ò19ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
²ÈÂ²¤ä¥µ¥ï¤È¥¹¥¥Ã¥×¤òÎý½¬¤¹¤ë¥È¥
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï18Æü¡¢Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¤ÎÂè37²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢½÷Ãæ¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½¬¤Ã¤¿¥¹¥¥Ã¥×¤ò»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡¢¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¡¢´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤äÌîÄÅ¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤â¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆ¤Ó¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤µ¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£