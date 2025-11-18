最長飛距離は300ヤード超え！ 人気ドラコン女子プロが最近の悩みを告白!?「食欲止まりません」
身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は305ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。「最近の色々 食欲止まりません」と記すと、美味しそうな料理の写真などを一挙に投稿した。
【写真】えげつないスイング！松浦美侑の豪快300ヤードショット
1枚目の写真は黒のセーターとロングスカートを合わせたシックなコーデで店の前に立つ姿。2枚目は高いところに映った自分の姿を自撮りした写真だった。そして美味しそうな寿司、具材もたっぷりで香辛料も効いていそうな鍋、最後にはハロウィン用の袋に入ったキャンディも登場。途中には、逆に松浦が元気なワンちゃんから食べられてしまいそうな面白写真もあった。松浦は古江彩佳、堀琴音らを輩出した滝川第二高校、松山英樹、佐伯三貴らを輩出した東北福祉大学というゴルフの名門校で腕を磨いてきた。現在はJPDA（日本プロドラコン協会）所属のプロとして大会に参加。またYouTube「みゆちゃんねる」やレッスンプロとしても活躍している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜が夜も明けきらぬドライビングレンジで黙々と練習 「早朝か午後か、どちらのスタート時間がお好きですか？」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利が来季のシード権を確定させて米国女子ツアーを終了 最終戦は国内メジャー「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」に参戦！
27歳の誕生日を迎えた渋野日向子をマネジャーが祝福&激励 「もう一度」「強くなれ」
【写真】えげつないスイング！松浦美侑の豪快300ヤードショット
1枚目の写真は黒のセーターとロングスカートを合わせたシックなコーデで店の前に立つ姿。2枚目は高いところに映った自分の姿を自撮りした写真だった。そして美味しそうな寿司、具材もたっぷりで香辛料も効いていそうな鍋、最後にはハロウィン用の袋に入ったキャンディも登場。途中には、逆に松浦が元気なワンちゃんから食べられてしまいそうな面白写真もあった。松浦は古江彩佳、堀琴音らを輩出した滝川第二高校、松山英樹、佐伯三貴らを輩出した東北福祉大学というゴルフの名門校で腕を磨いてきた。現在はJPDA（日本プロドラコン協会）所属のプロとして大会に参加。またYouTube「みゆちゃんねる」やレッスンプロとしても活躍している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜が夜も明けきらぬドライビングレンジで黙々と練習 「早朝か午後か、どちらのスタート時間がお好きですか？」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利が来季のシード権を確定させて米国女子ツアーを終了 最終戦は国内メジャー「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」に参戦！
27歳の誕生日を迎えた渋野日向子をマネジャーが祝福&激励 「もう一度」「強くなれ」