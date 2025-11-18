1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¡ÈÀ¤³¦´ð½à¥³¡¼¥¹¡É¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ö¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È »öÁ°¾ðÊó¡þ18Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä º£µ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½éÀï¤È¤Ê¤ë¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë²¬ÅÄ¹¸Ê¿¡¢¿ù¸¶Âç²Ï¤ÈÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥ó¤Î9¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÀÄÌÚ¸ù´Æ½¤¤Ç²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚLIVE¼Ì¿¿¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡¢¸åÇÚ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤³¤Î¾Ð´é¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÀè·î¡¢²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×°ÊÍè¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÏºòÇ¯¤Î¤³¤ÎÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°8»þ56Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤¿¸åÇÚ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾¾»³¤¬ÇÁ¤¹þ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£ ºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹Áª¼ê¸¢¡×¡Ê10·î23¡Á26Æü¡¢´Ú¹ñ¡Ë°Ê¹ß¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉáÄÌ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤É¤³¤ò¡Ê¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤ÇÉ¬»à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£º£µ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï³«ËëÀï¡Ö¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ À¤³¦´ð½à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËºòÇ¯¤è¤êµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¡¢Ä¹¤¯´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£¤³¤ÎÆü¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¥ó¤Ç¤Ï15¡¢17ÈÖ¤Îµ÷Î¥¤¬±äÄ¹¡£¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥Û¡¼¥ë¤Çµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢4ÈÖ¤¬567¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼5¤«¤é512¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼4¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£ ³¤³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¾¾»³¤Ç¤â4ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌµÍý²á¤®¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¡£¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤Î¤â¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1W¤Ç¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤Ç200¥ä¡¼¥É°Ê¾å»Ä¤ë¤È»×¤¦¡£À²¤ì¤äÉ÷¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢±«¤ä¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤éÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Ð¸ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£4ÈÖ°Ê³°¤Ë¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì°Ê¾åÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¤³¤ÎÏÃÂê¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£ Ä¶Æñ´Ø¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿4ÈÖ¤ò¾¾»³¤ò´Þ¤á¤¿³ÆÁª¼ê¤¬¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ò¼õ¤±¡¢°ìÁØ¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
