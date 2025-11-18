■これまでのあらすじ

母から結婚を反対され思い悩む凜。その一方で弟は、同棲資金を得ようと始めたFXで一時的に成功するも、欲を出して大損。実家の金品にまで手を出してしまう。母に頼まれ弟を訪ねた凜は、再びギャンブルに手を出したのかと問い詰めるが、弟は「借りただけ」と言い訳を並べ、祖母の形見をポケットからぞんざいに放り投げる始末。宝石はほとんど値がつかず、すべてを失った弟は「どん底なんだ、もう追い詰めないでくれ」と訴えるが、凜は「それは自業自得だ」と現実を突きつけるのだった。



■勝負とか言い出したけど…理解不能すぎる！

■母があの頃どんな気持ちだったか…本当にわかってる？借金を抱え、実家からお金を持ち出すなど滅茶苦茶な行動をしておきながら、「男には勝負をしなきゃならない時がある」と言い出す弟。そのあまりに理解不能な発言に、凜は思わず言葉を失います。さらに弟は、「父さんとならきっと分かり合える」と口にしました。母がどれほど辛い思いをしてきたか、彼は本当に分かっているのでしょうか。確かに、あの頃――母の涙に耐えきれず、凜は「離婚してほしい」と伝えました。それは母を思っての言葉だったのに、弟はずっと誤解していたのです。姉が父を嫌って母に離婚を勧めたせいで、片親で苦労した…そう言ってため息をつく弟の姿に、唖然とする凛。するとその場に彼が突然現れて――!?(福々ちえ)